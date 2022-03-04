香港疫情嚴峻民眾掃貨 業者祭限購令

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（中央社記者張謙香港4日電）香港一些連鎖零售店今天對顧客作出限購措施，以防止在疫情之下市民出現「盲搶」情況，這些零售店同時呼籲市民理性消費。

香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近期日趨嚴峻，由於染疫人數漸多，以致各個環節都出現人手不足的情況，結果導致菜市場的蔬菜和肉類等供應不正常，觸發一些市民改到超市搶購相關食品。

此外，也有人搶購治療發燒的藥物，以備不時之需。

儘管政府、供應商及超市方面都強調相關貨品供應充足，呼籲市民不要「盲搶」，但連日來，一些超市的相關貨品仍被搶購一空。

針對這種情況，本地大型超市之一的百佳自今天起限制市民的購貨量，顧客購買大米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋、廁紙及藥品，每人每次交易最多5件。

另一家零售連鎖店屈臣氏也限制市民購買退燒及感冒藥品的數量，也是每人每次5件。

百佳對外表示，各類食品和日用品的供應穩定，希望市民理性選購。

由於有員工染疫，以致人手不足，百佳早前宣布所有分店提前關門，一些分店最早提前到下午3時打烊，這項決定也導致市民每天提前到超市搶購食品。

另外，隨著大陸方面改用水路向香港運送蔬菜等生活物資，以取代貨車運送，本地菜市場今天的蔬菜供應量十分充足。

港府昨天表示，在大陸方面改用水路供貨之下，供港的蔬菜和肉類比平常的貨量更多。（編輯：周慧盈）1110304