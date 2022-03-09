烏克蘭地方首長：蘇米平民撤離行動持續

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（中央社烏克蘭利維夫9日綜合外電報導）烏克蘭蘇米州（Sumy）州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）表示，蘇米市的人道走廊今天將持續運作。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，吉維茨基今天清晨推文表示：「朋友們，經談判小組漏夜努力，他們今天延長從蘇米到波塔瓦（Poltava）的人道走廊開放時間。」他還說，人道走廊將從當地時間上午9時開放到晚間9時。

吉維茨基說，民眾可以利用個人車輛離開。同時昨天協助撤離的22輛巴士也將從波塔瓦返回蘇米，在當地時間大約下午2時開始協助撤離行動。

「它們是我們昨天第一批的撤離車隊，它們將載運孕婦、帶著小孩的婦女，年長者以及殘疾人士。」

根據烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kirill Timoshenko）表示，昨天約5000平民利用這條人道走廊離開蘇米。

路透社報導，在莫斯科和基輔當局同意設立人道走廊後，昨天約5000人搭乘巴士離開烏克蘭東北部城市蘇米，約1000輛汽車駛離，前往波塔瓦市。

從蘇米到波塔瓦這條路線是昨天唯一運作的人道走廊。俄羅斯雖表示將允許平民離開首都基輔，以及哈爾科夫（Kharkiv）、馬立波（Mariupol）和切爾尼戈夫（Chernihiv）等城市，但俄烏雙方互控彼此未落實這些協議。

吉維茨基還表示，蘇米住宅區昨晚遭轟炸，其中一枚炸彈奪走22條平民的性命。（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1110309