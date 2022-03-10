戰火毀烏克蘭藝術品 「和平鴿展翅」成挺烏象徵

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（中央社舊金山9日綜合外電報導）已故烏克蘭畫家普里馬琴科（Maria Prymachenko）不僅是20世紀的偉大自學藝術家之一，如今也是烏克蘭國家認同的象徵。

普里馬琴科生於1909年，逝於1997年。在她生時，那些夢幻般的畫作就受到畫家畢卡索（Pablo Picasso）等人讚賞，如今烏克蘭一些最重要的博物館也都收藏她的作品。她的畫作被印上郵票，肖像也永存於紀念幣上。

但在普里馬琴科過世25年後，她的作品因俄國入侵而面臨威脅。烏克蘭外交部上週表示，普里馬琴科的家鄉伊萬科夫（Ivankiv）一座博物館遭戰火波及，部分收藏品損毀，包括普里馬琴科的數幅畫作。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊萬科夫博物館遭受攻擊的消息很快傳遍全世界，海外運動人士和藝術組織試圖大力宣傳普里馬琴科的作品，以示團結一心。

普里馬琴科1982年的畫作「和平鴿展翅」（A Dove Has Spread Her Wings and Asks for Peace）尤具凝聚力，被視為烏克蘭希望的象徵，而且幸好這幅畫並不在伊萬科夫博物館的被毀館藏之列。

在美國密蘇里州聖路易市（St. Louis），藝術家克內希特（Maria Carmen Knecht）將「和平鴿展翅」重製成街頭藝術；同時，在加州奧克蘭（Oakland），一個名為「正義壁畫」（Justice Murals）的團體將這幅畫和普里馬琴科其他作品投影到一棟建物的牆上。

在本月6日加州舊金山一場集會中，6名藝術家和超過100名參與者在渡輪大廈（Ferry Building）外，將「和平鴿展翅」重製成寬達7公尺的地面街頭藝術，上方以藍字寫著「終止烏克蘭戰爭」。

協助策劃舊金山活動的藝文界人士索爾尼特（David Solnit）在電話訪問中說：「俄羅斯在烏克蘭發起的戰爭試圖摧毀文化，因此我們可以做的就是讓烏克蘭文化規模更大、更全球化。」

索爾尼特說，「和平鴿展翅」以鮮明花朵為背景，襯托出潔白的鴿子，傳達了普世咸認的象徵和烏克蘭獨有的訊息。

他說：「（鴿子）是全球共認的和平象徵，而不是戰爭，但又以極具烏克蘭傳統的風格來呈現…烏克蘭傳統藝術之美很受民眾歡迎。」（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110310