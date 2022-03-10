戰事緊張 俄羅斯、烏克蘭、土耳其外長會商

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（中央社記者何宏儒安塔利亞10日專電）俄羅斯侵略烏克蘭的戰事進入第15天，兩國外長今天首度面對面會談。東道主土耳其外長卡夫索格魯期盼這場三方會議可成為「通向和平的轉捩點」。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天在土耳其南部地中海濱度假勝地安塔利亞（Antalya）會面。莫斯科和基輔的官員已經召開數輪談判，但是今天的會談是俄羅斯於2月24日侵略烏克蘭以來，兩國首度由部長會商此一危機。

土耳其11至13日舉辦安塔利亞外交論壇（Antalya Diplomacy Forum），出席論壇活動的拉夫羅夫和庫列巴於論壇前先進行場邊會晤。東道主卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）參與了這場廣受矚目的三方會議。

土耳其一直表達居間調解交戰方的意願，俄、烏外長於戰事進入第15天、衝突持續升高之際會晤，使得這場會晤被視為安卡拉的一項外交突破。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，庫列巴昨天表示，不管一對一見面或在「諾曼第架構」（Normandy Format）4方會談這種場合，拉夫羅夫長達兩年迴避跟他見面。他說：「不知道是（土耳其總統）艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說服了（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）還是拉夫羅夫。」

但是庫列巴會前坦言，對於會談結果「期待不高」。他說：「現在他（指拉夫羅夫）突然同意了，也許有什麼想要傳達的。我們會聽，但是我將在拉夫羅夫也是侵略烏克蘭始作俑者的理解下來跟他談。」

三方會談已於當地時間近午閉門展開。拉夫羅夫、庫列巴會後將分別召開記者會，大批新聞記者在媒體中心等候。（編輯：周永捷）1110310