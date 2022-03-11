美否認烏克蘭發展生物武器 俄要求安理會商議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國國家情報總監今天表示，烏克蘭生物實驗室未製武器或做危險研究，抨擊這種指鹿為馬的說法是俄羅斯「典型」宣傳手段。外交人員說，聯合國安理會將應俄國要求在明天集會。

「國會山莊報」（The Hill）報導，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）告訴參議院情報委員會，烏克蘭管理十多座用於生物防禦和公共衛生因應的生物實驗室。她說，美國至少在過去曾「在生物安全的背景下」對這些實驗室「提供援助」。

她還說：「這是我們在各個不同的國家做過的事。」

海恩斯強調，這些實驗室並未用於任何類型的武器發展。

海恩斯說：「我們不評估烏克蘭是在尋求生物武器或核子武器。這種帶風向行動是俄羅斯長久以來的一貫做法，指控美國資助生物武器…這是俄方典型舉動。」

路透社報導，外交官員表示，聯合國安全理事會將應俄羅斯要求在明天集會，討論俄方在未提供證據下指稱美國在烏克蘭參與軍事生物活動的說法。

這場會議預定明天上午（台灣時間11日晚間）舉行。

俄羅斯駐聯合國公使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）在推文中說：「俄羅斯代表團要求安理會3月11日召開會議，討論美國在烏克蘭領土上軍事生物活動一事。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨天在聲明中表示，俄羅斯正在捏造不實的藉口，企圖將自身在烏克蘭的可怕行為合理化。

烏克蘭和許多其他國家一樣擁有公共衛生實驗室，研究如何減輕影響動物和人類的危險疾病威脅，這些實驗室獲得美國、歐洲聯盟（EU）和世界衛生組織（WHO）支持。

英國首相強生（Boris Johnson）今天表示，他擔心俄羅斯會在烏克蘭部署化學武器。

強生在天空新聞網（Sky News）訪問中說：「大家聽到有關化武的東西，這是直接出自他們的劇本。」

「他們開始在說有化武是他們的對手或美方所儲存，因此當他們自己在部署化武時，我擔心他們可能想好某種…假故事，準備好行動。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110311