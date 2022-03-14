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俄羅斯禁用IG 網紅崩潰拒接受：希望這不是真的

2022/3/14 13:58
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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯人今天細細品嘗瀏覽Instagram的最後時光，重度依賴這個社交軟體的部落客和小企業則急忙邀請粉絲轉移陣地。

實境秀紅星布佐娃（Olga Buzova）告別貼文滿是失望和懷疑，「我現在一邊寫一邊哭」，「希望這不是真的」。

粉絲號稱有300萬的時尚網紅妮佳（Karina Nigay），則仍無法接受Instagram將遭禁用的事實。

「我現在還在忿忿不平的狀態，完全無法接受。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）長期試圖箝制人民在網上取得的資訊，他宣布俄國在烏克蘭展開軍事行 動後，俄國當局力圖控制國內對這場戰事的看法，更加快了箝制網路的動作。

莫斯科本週宣布禁用Instagram，並指控Instagram母公司Meta對「反俄仇恨言論」視而不見。

俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構Roskomnadzor聲稱Instgram因容許鼓動對俄暴力的貼文而遭禁用，但官方網站Gosuslugi說，3月14日起禁用Instgram是為了俄羅斯人的「心理健康」，也是為了保護孩童，不讓他們遭到「霸凌與侮辱」。

Gosuslugi也建議俄國人，重新擁抱因Instagram和臉書（Faceook）人氣大增而遭棄用的本土平台。

許多部落客說，他們會轉往俄國版臉書VK。

部落客們抱怨，在俄國經濟因西方制裁而陷入低迷之際，IG遭禁用，讓他們得重新聚集粉絲與重建業務。

指導其他用戶如何把粉絲數化為收入的知名用戶米楚辛納（Alexandra Mitroshina）表示：「很多人說，部落客最終會擺脫對快錢的依賴，但別忘了，我們的中小企業有一半和Instagram以及Whatsapp有關係。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110314

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