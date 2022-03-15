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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

烏克蘭南部傳捷報 傳馬立波俄軍被擊退

2022/3/15 19:40（3/15 19:56 更新）
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據報，烏克蘭城市馬立波當地俄軍已被擊退。圖為馬薩爾科技12日拍攝的衛星影像顯示，馬立波各地的民用基礎設施和住宅大樓等嚴重受損。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
據報，烏克蘭城市馬立波當地俄軍已被擊退。圖為馬薩爾科技12日拍攝的衛星影像顯示，馬立波各地的民用基礎設施和住宅大樓等嚴重受損。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
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（中央社利維夫15日綜合外電報導）烏克蘭南部尼古拉耶夫州長維塔利金今天表示，由於意圖入侵首府的俄羅斯軍隊被守軍逼退，當地局勢較先前略為平靜；東南部港市馬立波也傳出好消息，據報當地俄軍已被擊退。

路透社報導，維塔利金（Vitaliy Kim）告訴國家電視台：「俄軍仍持續向尼古拉耶夫市（City of Mykolayiv）開火，14日有80人受傷，其中包括2名兒童。」

他還說：「可以99%確定，尼古拉耶夫地區將持續抵擋俄軍前進。我們有布格河（Bug River），俄軍若要前進，必須先強行渡河，但我軍絕不會棄守河上橋梁，讓侵略者通過。」

另據美聯社，烏克蘭武裝部隊總參謀部發布聲明表示，馬立波的俄軍蒙受損失後，決定撤退。英國「太陽報」（The Sun）則指出，昨夜馬立波有150名俄軍喪生。

這座擁有43萬人口的亞速海重要港口城市遭俄軍圍困將近2週，當地居民在缺水、缺電、缺糧狀態下苦撐，且俄軍砲轟已造成當地逾2500名平民身亡。

烏國副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）透過電視發表談話，稱俄軍14日的砲轟行動導致另一次運送食品及藥物的人道救援行動失敗。

此外，馬立波的平民疏散行動歷經多次挫敗後，一支由160台民用車輛組成的車隊終於成功離開當地。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110315

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