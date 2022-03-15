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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

基輔住宅區遭砲擊將宵禁 傳馬立波俄軍被擊退

2022/3/15 19:11（3/15 19:56 更新）
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烏克蘭基輔住宅區15日凌晨遭俄軍空襲，至少2人死亡。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
烏克蘭基輔住宅區15日凌晨遭俄軍空襲，至少2人死亡。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
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（中央社烏克蘭利維夫15日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔多棟住宅大樓遭到駐紮在城外的俄軍砲轟，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，基輔將從當地時間今天晚上8時起開始實施宵禁。

克里契科表示，有2人在最新的砲轟中喪生。實施宵禁後，「沒有特殊許可將無法在城內移動，除非要前往避難設施」。

他表示：「首都是烏克蘭的心臟，必須捍衛。基輔現在更是歐洲自由與安全的象徵及前哨基地，我們不會放棄。」

近日戰況趨緊，基輔幾乎已經完全被包圍。俄軍2月24日入侵烏克蘭以來，基輔350萬居民已有半數逃出城。

前重量級拳王克里契科在通訊軟體Telegram發布聲明表示：「今天是既困難又危險的時刻。這是為何我要求所有基輔市民準備待在家裡2天，或是等警報聲停止之後，前往避難設施暫避。」

他表示，宵禁將從今天晚間8時（格林威治時間15日晚上6時）持續至17日早上7時（格林威治時間17日上午5時），這是「軍事指揮部的決定」。

在此同時，波蘭、捷克與斯洛維尼亞總理今天搭火車前往遭圍困的基輔，這是自從俄羅斯上個月揮軍入侵烏克蘭以來，外國領袖首度走訪基輔，展現對烏克蘭的強力支持。

俄羅斯入侵之後，基輔在2月26日曾經實施類似宵禁。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110315

烏克蘭南部傳捷報 傳馬立波俄軍被擊退

（中央社利維夫15日綜合外電報導）烏克蘭南部尼古拉耶夫州長維塔利金今天表示，由於意圖入侵首府的俄羅斯軍隊被守軍逼退，當地局勢較先前略為平靜；東南部港市馬立波也傳出好消息，據報當地俄軍已被擊退。

路透社報導，維塔利金（Vitaliy Kim）告訴國家電視台：「俄軍仍持續向尼古拉耶夫市（City of Mykolayiv）開火，14日有80人受傷，其中包括2名兒童。」

他還說：「可以99%確定，尼古拉耶夫地區將持續抵擋俄軍前進。我們有布格河（Bug River），俄軍若要前進，必須先強行渡河，但我軍絕不會棄守河上橋梁，讓侵略者通過。」

烏克蘭東南部重要港市馬立波已遭俄軍圍城近2週。圖為11日俄軍砲擊馬立波建築物。（美聯社）
烏克蘭東南部重要港市馬立波已遭俄軍圍城近2週。圖為11日俄軍砲擊馬立波建築物。（美聯社）

另據美聯社，烏克蘭武裝部隊總參謀部發布聲明表示，馬立波的俄軍蒙受損失後，決定撤退。英國「太陽報」（The Sun）則指出，昨夜馬立波有150名俄軍喪生。

這座擁有43萬人口的亞速海重要港口城市遭俄軍圍困1週半，當地居民在缺水、缺電、缺糧狀態下苦撐，且俄軍砲轟已造成當地逾2500名平民身亡。

烏國副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）透過電視發表談話，稱俄軍14日的砲轟行動導致另一次運送食品及藥物的人道救援行動失敗。

此外，馬立波的平民疏散行動歷經多次挫敗後，一支由160台民用車輛組成的車隊終於成功離開當地。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110315

馬薩爾科技12日拍攝的衛星影像顯示，烏克蘭城市馬立波各地的民用基礎設施和住宅大樓等嚴重受損。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
馬薩爾科技12日拍攝的衛星影像顯示，烏克蘭城市馬立波各地的民用基礎設施和住宅大樓等嚴重受損。（Maxar Technologies/Handout via 路透社）
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