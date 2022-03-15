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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭7/300

基輔市中心多處爆炸 住宅區遭擊中至少2死

2022/3/15 16:31（3/15 17:37 更新）
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烏克蘭基輔住宅區15日凌晨遭俄軍空襲，至少2人死亡。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
烏克蘭基輔住宅區15日凌晨遭俄軍空襲，至少2人死亡。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
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（中央社基輔15日綜合外電報導）俄羅斯部隊加劇對烏克蘭首都基輔的攻勢，緊急救援單位表示，基輔住宅區今天凌晨遭空襲，造成至少2人死亡。

基輔緊急救援單位在臉書貼文表示，斯威亞托希斯基區（Sviatoshynsky）一處16層住宅大樓遭擊中，急救人員從瓦礫堆中抬出兩具遺體，現場救出27人。

另一處位於波迪斯克區（Podilsk）的住宅大樓也遭到攻擊。

緊急救援中心表示：「摩斯提斯卡街（Mostytska）的一棟10層樓住宅，底下5層樓因為遭到射擊引發火勢。」

多名法新社記者表示，今天清晨聽到基輔市中心至少傳出3聲巨大爆炸聲。

一名在現場的法新社記者表示，波迪斯克區一棟大樓中間被炸得一片焦黑，濃煙仍在不斷冒出。

此外，緊急救援中心也表示，基輔東南部的奧索科爾斯基區（Osokorky）一處民宅遭擊中。

緊急救援中心張貼的影像顯示，一棟兩層樓住宅牆面焦黑，黑煙不斷從破碎的窗戶竄出。

近日戰況趨緊，基輔幾乎已經完全被包圍。俄軍2月24日入侵烏克蘭以來，基輔300萬居民已有半數逃出城。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1110315

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