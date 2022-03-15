法新社：基輔市中心傳出多起爆炸聲響

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基輔一棟住宅大樓15日遭攻擊起火。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社基輔15日綜合外電報導）法新社記者群表示，烏克蘭首都基輔（Kyiv）市中心今早傳出3起爆炸聲響，起因為何目前還不清楚。

其中一位法新社記者還看到遠處冒出一陣濃煙，但因為當地實施宵禁而無法前往現場。

爆炸聲有時是防空武器引起的。

官方消息來源尚未立即發布相關聲明。

而英國廣播公司（BBC）引述烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）報導指出，基輔傳出爆炸聲響後，一棟住宅大樓據報起火。

目前還沒有更多細節，也還不清楚是否有人受傷。

烏克蘭2月24日遭俄羅斯侵略，基輔目前幾乎完全被包圍，近幾日戰況趨緊。

俄羅斯發動攻勢以來，基輔300萬居民已有半數逃出城。昨天首都幾個不同地區遭空襲，有多人死傷。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1110315

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