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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

俄羅斯控集束彈藥攻擊烏東釀23死 基輔否認

2022/3/15 12:13（3/15 12:32 更新）
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俄羅斯14日指控烏克蘭部隊向頓內茨克發射飛彈，造成近20人喪生。（圖取自twitter.com/mfa_russia）
俄羅斯14日指控烏克蘭部隊向頓內茨克發射飛彈，造成近20人喪生。（圖取自twitter.com/mfa_russia）
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（中央社莫斯科14日綜合外電報導）俄羅斯今天指控烏克蘭部隊向烏東分離主義者所在的頓內茨克（Donetsk）發射飛彈，導致23人喪生，攻擊平民此舉已構成「戰爭罪」；基輔當局否認俄方指控。

英國「衛報」（The Guardian）指出，莫斯科指控烏軍朝頓內茨克一處住宅區發射一枚「圓點-U」（Tochka-U）短程戰術彈道飛彈，是俄國2月24日侵烏以來，頓內茨克遭受的幾次最嚴重攻擊之一。

烏克蘭當局否認俄方指控。烏克蘭軍方發言人馬特尤金（Leonid Matyukhin）表示，飛彈無疑是一枚俄軍的火箭或其他東西，根本不值一駁。

衛報指出，無論俄方還是烏方說辭都無從查證。

親俄民兵稍早時稱飛彈被他們攔截，但破片仍造成近20人喪生；隨後俄國調查重大犯罪的聯邦調查委員會上修罹難人數達23人，當中包含孩童，另有18人受傷。親俄民兵的社媒Telegram官網貼出車輛焚毀、店面受損、屍體倒臥大街的照片與影像。

頓內茨克親俄民兵領袖普希林（Denis Pushilin）接受俄羅斯國營電視訪問時說：「飛彈來襲當下，人們正在ATM前排隊及在公車站候車，罹難者裡有孩童。」

普希林說飛彈搭載的是極具殺傷力的集束彈藥，若沒擊落飛彈任其直接命中，傷亡恐百倍。

俄國塔斯社（TASS）報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）今天表示，烏克蘭極端分子的部隊是獲基輔的烏軍最高指揮層級批准後，決定發射彈道飛彈。

他並強調，用此等武器攻擊沒有武裝部隊的非戰區，已儼然戰爭罪，「再次映證當前新納粹的反人類本質」。（譯者：陳亦偉）1110315

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