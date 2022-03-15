北韓疑將試射飛彈 美軍加強操演展示空中武力

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（中央社首爾15日綜合外電報導）在北韓露出即將測試長程彈道飛彈跡象之際，美軍表示，航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）今天領銜在黃海演習，駐南韓烏山空軍基地的防空砲兵也加強操演。

北韓2017年自行暫停試射長程飛彈和核子試爆，但之前揚言恢復，各界猜測北韓快則本週就會進行最大型洲際彈道飛彈（ICBM）全射程試射，朝鮮半島緊張氛圍隨之升高。

美軍印太司令部（INDOPACOM）今天出動林肯號航空母艦打擊群的戰機，連同區內基地的其他美國軍機，一同在國際空域展示空中武力。

駐韓美軍（USFK）也說，為回應北韓近期試射飛彈，烏山空軍基地的防空砲兵旅已提升驗證演習強度，以展現自身實力。

駐韓美軍表示：「朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）明顯加強飛彈測試活動，破壞東北亞區域的和平、安全和穩定。」

「儘管美國愛國者飛彈旅固定會進行這類訓練…提升驗證強度凸顯出駐韓美軍嚴肅看待朝鮮民主主義人民共和國近期的飛彈試射行為。」

美韓政府11日罕見聯合宣布，北韓最近兩次試射使用了歷來最大型的洲際彈道飛彈；平壤則宣稱是在為發射衛星做準備。

這兩次試射並未展現飛彈的全射程，分析家說北韓可能只用了飛彈的一節，或是調整燃料量來降低飛行高度。

北韓在2020年閱兵時首度展示這款「火星-17型」（Hwasong-17）飛彈系統，2021年10月的國防展中，它又再次出現。

美軍印太司令部透過聲明表示：「朝鮮民主主義人民共和國試射洲際彈道飛彈，公然違反聯合國安理會（U.N. Security Council）多項決議及其自身的國際承諾，並對區域鄰國和國際社會構成威脅。」

南韓國防部發言人說，南韓也正密切關注北韓的動向，同時與美軍保持穩健的聯合備戰態勢。

另外，日本放送協會（NHK）設置在沖繩縣美軍嘉手納基地附近的攝影機，今天捕捉到一架美軍特殊電子偵察機起飛執勤逾9小時。

這架電子偵察機型號是RC-135S，通稱「眼鏡蛇球式」（Cobra Ball），主要負責蒐集發射後的彈道飛彈資訊，可能是為了警戒北韓的試射行動。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110315