烏總統示意不指望短期內入北約 美國：非向俄妥協

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（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基昨天示意，他不指望烏克蘭短期內加入北大西洋公約組織（NATO）。這是他迄今最清楚的一次暗示。美國國務卿布林肯認為此舉是反映事實，而非向俄羅斯妥協。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，直到最近，加入北約都被認為是烏克蘭的一大目標；但是，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨天向「遠征軍聯合部隊」（Joint Expeditionary Force）組成國家的領袖發表演說時，似乎進一步遠離那項目標。

澤倫斯基說：「多年來我們不斷聽聞（通往北約成員國資格的）大門有多麼開放，現在我們聽到的是無法加入。這是事實，應該承認。我樂見我國人民開始瞭解這件事，選擇靠自己和協助我們的夥伴。」

北約創立於1949年，初始目的是要保護西方不被蘇聯威脅。冷戰結束後，許多前蘇聯衛星國陸續加入北約，如今這個安全聯盟由北美和歐洲30個成員國組成。

北約擴張代表俄國現在和這個全球最大軍事聯盟共享陸地邊界，削弱俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）對於昔日莫斯科勢力範圍所抱持的地緣政治野心。

烏克蘭渴望加入北約，且現為北約夥伴國，被認為已朝完整成員國地位邁出一步。蒲亭便拿這點和其他種種不滿，試圖合理化俄國入侵鄰國烏克蘭的行徑。

北約向來有「門戶開放政策」，亦即任何歐洲國家若準備好且願意承擔成員國的承諾和義務，就歡迎它申請加入，但專家和官員都強調加盟程序曠日廢時。

對於澤倫斯基釋出不指望近期能加入北約的訊號，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）接受CNN訪問時說，這「反映了事實」。

布林肯表示：「我不認為這是妥協。首先，我認為它反映了事實，即使是在俄羅斯侵略前，烏克蘭都無法明天就加入北約。如我們所見，這更足以說明，當蒲亭聲稱他們對烏克蘭的疑慮主要是它會加入北約，他這麼說是錯的。這完全是謊話。」

布林肯表示，蒲亭已證明烏克蘭這場戰爭就是「否認烏克蘭的獨立存在」。

布林肯並形容美國對烏克蘭提供了「特別」支持，且會繼續支持下去，「以確保烏克蘭有方法捍衛自己」。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110316