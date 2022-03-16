俄侵烏促北歐3國省思：不對抗真能「永保安康」？

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭，比二戰結束以來任何事件更促成西歐的團結，尤其是與俄國鄰近的北歐3國開始思考：不對抗政策是否真能維持以往平衡與「歲月靜好」？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐洲有些國家一改中立政策開始向烏克蘭輸送武器；長年未能履行北大西洋公約組織（NATO）國防支出義務的政府，政策也出現逆轉；與俄羅斯經濟關係深遠的國家，比一個多月前更進一步想打破這種依賴。

西方此次在制裁、政治和軍事行動方面幾乎展現史無前例的團結，儘管面臨蒲亭發動戰爭的恐懼，但許多歐洲人仍樂觀認為，歐洲大陸此後將更有能力應對安全威脅。

斯堪的那維亞半島（Scandinavian Peninsula）的3個北歐國家－挪威、瑞典和芬蘭，尤有切身感受。這3國因彼此、與歐洲其他國家以及和俄羅斯的獨特關係，在烏克蘭危機爆發後遂成焦點。

挪威和芬蘭與俄羅斯毗鄰，挪威和俄國接壤的國界不到200公里，芬蘭則長達1287公里。挪威是這3國中位於最西端的國家，目前是北大西洋公約組織（NATO）成員國，但未加入歐洲聯盟；芬蘭和瑞典都屬於歐盟，但沒有加入北約。

自從蘇聯解體以來，這3國都因與俄國鄰近而採取非對抗性政策。此外，這3國也是歐盟申根區成員，這意味3國間可以自由旅行。

過去3週各方重新省思歐洲安全問題，而上述兩項事實是重要關鍵：當國家與俄羅斯接壤時，如何採行不對抗的政策？

一位歐洲高層國防官員告訴CNN：「如果蒲亭在烏克蘭取得成功，我們已經在問：下一個會是誰？」他們又說，由於這3國間邊界開放，芬蘭邊界有危險將重創斯堪的那維亞半島。

瑞典和芬蘭過去都認為，「積極談論」加入北約是對俄羅斯挑釁的冒險行為，但兩國現正積極討論此事。二者並和鄰國挪威一樣，揚棄「不對抗」的政策。

芬蘭國際事務研究所（Finnish Institute of International Affairs）全球安全首席研究員沙洛尼爾斯-巴斯特納克（Charly Salonius-Pasternak）說：「芬蘭和瑞典突然打破長期以來不向戰區出口武器的立場，並向烏克蘭運送物資，北歐國家這種反應讓歐洲人頗為震驚，我猜想對蒲亭來說也是。」

基於從「北歐防務合作」（NORDEFCO）組織的2025願景報告所見的承諾，他預期會看到這3國採取更大膽的舉措。這份文件制定與北約和歐盟關係不同的5個北歐國家間更緊密的軍事合作計畫。

沙洛尼爾斯-巴斯特納克說：「如果挪威、瑞典、芬蘭、丹麥和冰島突然在他國存放武器與協調部隊行動，我們就處於跨越歐盟和北約邊界的『硬安全』（傳統安全）領域，將讓俄羅斯的處境更困難。」

北歐國家此次展現出的嚴正和強力回應，增加芬蘭加入北約的可能性。芬蘭前總理史塔布（Alexander Stubb）認為，芬蘭比以往更有可能加入北約，因為蒲亭破壞芬蘭多年來維持的謹慎平衡。

史塔布告訴CNN：「從戰略上來說，我們一直希望將加入北約作為備案，以嚇阻俄羅斯採取侵略行為。我們保持平衡，讓我國軍隊能與北約配合，但並不加入北約。」

然而史塔布認為，蒲亭的行動讓這種平衡變得不可能。「芬蘭受到我所謂的理性恐懼的驅使。我們看到俄羅斯的侵略，而我們不想像二戰時期般孤立。」

雖然加入北約將是項重大表態，但有一種觀點認為，如今舉世普遍反對蒲亭的侵略行動，這麼做也沒什麼大不了。（譯者：陳怡君/核稿：林治平）1110316