烏克蘭人道情況惡化 美英法等多國要求安理會開緊急會議

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（中央社紐約聯合國總部16日綜合外電報導）鑒於烏克蘭人道情況惡化，外交消息人士表示，美國、英國，法國、阿爾巴尼亞、挪威和愛爾蘭已要求聯合國安全理事會於明天召開緊急會議。

英國駐聯合國代表團今天透過推特（Twitter）帳號發文說：「俄羅斯犯下戰爭罪，鎖定平民下手。俄羅斯在烏克蘭的非法戰爭是對我們全體的威脅。」

法新社報導，今天稍早，俄羅斯再次要求聯合國安理會延後表決一項針對烏克蘭「人道」狀況所草擬的決議案。

這項決議案最初排定今天表決，接著延後至明天下午。現定除非無法自莫斯科盟國那邊取得支持而完全作罷，否則定於18日上午表決。

據其他外交消息來源的說法指出，目前討論的事項還包括允許烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）向聯合國大會發表談話。

法國和墨西哥草擬了一項名為「停止烏克蘭境內敵對行動」（cessation of hostilities）的決議案，但由於俄羅斯在安理會握有否決權，兩國已經放棄將草案呈交安理會，而是將其呈交沒有一國可單獨封殺草案的聯合國大會。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，安理會隔天不顧俄羅斯反對，通過譴責俄國入侵行動的決議，在15個成員國中取得11國的支持。

3月2日，聯合國大會以壓倒性的141票贊成、5票反對和35票棄權，通過譴責俄國侵烏的決議案。

美國總統拜登今天譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）是「戰犯」；聯合國主要司法機關國際法院（ICJ）則命俄羅斯中止俄軍在烏克蘭的行動。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1110317