立陶宛盼歐盟取消與中國峰會 逼中對俄烏戰爭表態

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）立陶宛一名高階官員表示，在中國針對俄烏戰爭表態力挺俄羅斯或西方國家之前，歐盟原訂與中國的峰會應該取消。

擁有包括立陶宛在內27個成員國的歐洲聯盟（EU）表示，他們計劃在4月1日，可能以線上的方式和中國進行一場峰會，討論雙方之間日益升高的緊張情勢。但是，立陶宛外交部副部長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）告訴路透社，現在「不是（關係）正常化的時候」。

艾德梅納斯於訪美期間受訪時說：「就我們的評估，這是非常不恰當的時機點，鑑於近期（事態）的發展，峰會應該取消，或至少延後好一陣子，直到我們知道中國站在哪一邊為止。」

他說：「現在是讓中國知道我們是認真的時候了，他們的角色不能曖昧不明，不可以一面支持俄羅斯、一面利用與西方國家也就是和歐盟的貿易機會，還盼不用承擔任何後果。」

艾德梅納斯表示，立陶宛「有很多工作要做」，以說服其他歐盟成員國認同這場峰會不該舉行。立陶宛以前是蘇聯的一分子，面對俄軍入侵烏克蘭，他們擔心俄羅斯的企圖不僅於此。

即便俄羅斯稱其對烏克蘭的侵略僅是「特殊軍事行動」，美國官員已經告訴中國，若中國對俄國提供軍事物資或經濟上的援助，中方將面臨嚴重後果，包括連帶的制裁在內。

在俄羅斯入侵烏克蘭前的幾週，中俄才剛宣布兩國升級為「無上限」戰略夥伴關係，且儘管中國國家主席習近平呼籲俄國「保持最大限度克制」，但中國拒絕稱俄國在烏克蘭的行動是侵略。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天呼籲中國譴責俄國入侵烏克蘭的行徑。

在華盛頓與美國官員開會的艾德梅納斯表示，中國並非「誠實的中間人」，無法指望中方如其暗示的，幫忙調解以化解在烏克蘭的危機。

他說：「很明確的，如果中國以任何方式提升俄國的軍事能力、協助俄軍，那就該受到制裁。」他並補充道，西方國家還可以做更多的事來支持烏克蘭。

艾德梅納斯稱北約可以對人道主義援助車隊提供保護，並設立「安全區」，但他未詳加說明。他也補充說，西方國家應該對烏克蘭提供如美國的愛國者地對空飛彈防禦系統等更先進的武器。

艾德梅納斯稱，還有更多的俄羅斯寡頭和他們的家人必須接受制裁；他並說，歐洲也應該考慮對俄國實施石油禁運。

他說：「歐洲國家可以從其他來源獲得石油。石油有如命脈一般，可為戰爭提供金援。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110317