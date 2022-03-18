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俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300

跟進制裁 英國吊銷俄國電視頻道RT執照

2022/3/18 20:13
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（中央社倫敦18日綜合外電報導）英國廣電監管機關通訊管理局今天吊銷俄羅斯官方資助電視頻道「今日俄羅斯」（RT）的執照，這是俄國入侵烏克蘭所引起的最新國際回應。

英國通訊管理局（Ofcom）發表聲明說，「通訊管理局今天吊銷今日俄羅斯在英國的播放執照，立即生效」；並說，今日俄羅斯「不適合」在英國營運。

在此之前，歐洲聯盟本月稍早已先下達類似禁令。西方國家設法要懲罰俄羅斯對烏克蘭發動戰爭。

在歐盟發布禁令後，今日俄羅斯頻道最近幾週已在英國停播，因為今日俄羅斯的收發饋源是由歐洲衛星公司提供給英國的平台。

不過，英國通訊管理局直到今天才吊銷今日俄羅斯的執照。

英國通訊管理局說，在吊照決定作出的同時，英國正針對「今日俄羅斯新聞及其俄軍侵烏時事報導應有的公正性」進行29項調查。

吊銷今日俄羅斯執照的作法令人擔心，克里姆林宮會報復仍在俄羅斯營運的英國電視台，包括英國廣播公司（BBC）和天空新聞網（Sky News）。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110318

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