聯合國：俄烏戰已使至少816平民喪生 1333傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約/基輔18日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）17日表示，自俄羅斯3週前發起入侵烏克蘭行動至今，已造成至少816名平民喪生，1333人受傷。

烏克蘭首都基輔市府18日發表聲明說，自從俄軍入侵以來，累計在基輔已釀成222人喪生，包括60位平民和4名兒童；另有889人受傷，其中241人是平民。

此外，烏克蘭國家救難單位今天表示，東北部大城哈爾科夫（Kharkiv）一棟教學大樓今天上午遭到砲擊，造成一人死亡，11人受傷，還有一人被困在瓦礫堆中。烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）今天也傳出遭到砲擊，造成2死6傷。

聯合國（UN）主管政治事務的副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）17日在聯合國安全理事會（UNSC）說，烏克蘭戰爭中的平民傷亡，「多半是因在有人居住地區使用衝擊範圍廣大的爆裂性武器所造成」。

她指出，烏克蘭有數百棟住宅建物遭到摧毀或破壞，一些醫院和學校的情況也相同。

狄卡洛說：「烏克蘭平民死傷規模及公共基礎設施的破壞，是不可否認的，這必須要加以徹底調查和究責。」（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110318