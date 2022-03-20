COVID-19全球最新情報 3/20

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圖為北市兒童新樂園內民眾趁週休假日體驗水上娛樂設施，口罩戴好戴滿。中央社記者趙世勳攝 111年3月19日

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（中央社台北20日電）中國疫情出現失控趨勢，19日新增2157例本土確診，有1713例本土無症狀感染。與此同時，香港確診人數雖有減緩，但專家警示，若全民強檢沒有快速追蹤能力配合，可能引發新一波疫情。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間20日上午7時，全球至少607萬3400人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億6870萬3867人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

國內19日新增6例COVID-19本土病例，其中2例為桃機清艙人員、疑在機上打掃時染疫，源頭待釐清；另有3例與嘉義婚宴群聚相關，累計4人確診，其餘196名婚宴賓客正加緊採檢。

嘉義縣19日出現2例確診案例，均為13日參加喜宴案接觸者已送醫隔離治療，其中一人是秀林國小校長，縣長翁章梁表示，這名校長在採檢結果未出爐就參與活動，縣府將依法懲處。

● 中國

中國的COVID-19本土病例依然居高不下，官方19日公布，新增2157例本土確診，並有1713例本土無症狀感染；另這波疫情重災區吉林省通報兩起死亡病例。

中國大陸這波COVID-19本土疫情擴散迅速，已波及近30省市，各地均收緊防疫措施，服務業大受影響，數據顯示，截至16日，電影院營業率已跌破60%，約5000家暫停營業。

● 香港

香港19日新增COVID-19確診1萬6597例，跌破2萬例關卡。中國國家衛健委新聞發言人米鋒表示，當前香港疫情已經進入高位平台期，快速上升勢頭得到控制，並呈震盪下降趨勢。

港府專家顧問袁國勇表示，香港第五波疫情死亡率高，因為錯過了之前9個月接種疫苗的黃金期，老人疫苗接種率特別低。他還警示，若全民強檢沒有快速追蹤能力配合，可能引發新一波疫情。

● 日本

日本境內COVID-19疫情逐漸趨緩，疫情最嚴重的兩大都會區東京都與大阪府，19日新增確診病例都較上週同日減少逾千例，重症患者數也有減少跡象。

日本放送協會（NHK）報導，東京都19日新增7444例確診病例，較上週六減少1700多例，另新增13例死亡病例。東京都重症患者較18日減少3人，總數45人。

大阪府19日新增3639例確診病例，較上週六減少1900多例，另新增33例死亡病例，至今累計病例數75萬5379例，包括4482例死亡病例。大阪府重症患者數較18日減少5人，總數128人。

● 韓國

韓國近期確診人數快速增加，居家治療人數也大幅提高，為確保可供高風險患者選擇的藥物品項，韓國政府19日表示正在考慮就默沙東公司開發的COVID-19口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）發出緊急使用授權。

韓國近期單日確診人數激增，本週一度突破62萬例，18日全天雖降至38萬1454例，仍維持在高峰水準，確診人數累計已超過903萬例；單日病歿人數維持在300例上下，重症人數也一直都在1000例以上，重症病床使用率達65.9%。

居家治療人數同樣隨確診人數大幅上升，截至19日凌晨零時已來到208萬5361例，較前一天增加近6.7萬例，其中30.2萬例為60歲以上或免疫功能低下的高風險族群。

※ 歐洲

● 義大利

義大利衛生部19日通報境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增7萬4024人確診，稍低於前一天的7萬6250人，自疫情2020年2月爆發以來，累計確診達1380萬例。

新增死亡85例，是前一天165的一半，累計死亡15萬7692例，是僅次於英國的歐洲第2高和全球第8高。

排除重症的COVID-19住院患者有8319人，稍低於前一天的8403人。

重症住院患者新增56人，高於前一天的47人，加護病房重症患者總數達471。

※ 美洲

● 厄瓜多

厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）18日宣布，解除境內COVID-19的公共和私人聚會限制措施，但外國訪客仍須出示疫苗接種或篩檢陰性證明。

拉梭表示政府結束2年來的防疫措施，是因厄瓜多5歲以上人口疫苗覆蓋率達8成5，達到政府設下的目標。

18日起，厄瓜多所有辦公區域、體育活動、購物中心、戲院等娛樂場所，都可以全部開放。

衛生部數據顯示，厄瓜多過去2年累計約85.3萬人確診，約3.5萬人喪生。（譯者：陳正健/核稿：蔡佳敏）1110320