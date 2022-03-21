減少對俄天然氣依賴 德國向挪威和卡達求助

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（中央社記者林育立柏林20日專電）為尋找新的天然氣來源，減少對俄國的依賴，德國經濟部長哈柏克最近先後走訪挪威和卡達，未來這兩國將在德國的能源供應扮演重要角色。

德國的化石燃料幾乎全靠進口，其中天然氣有高達55%來自俄羅斯。

不過，自從俄羅斯揮兵入侵烏克蘭以來，德國為避免在國防和外交上繼續受制於俄國，積極尋找替代的天然氣來源，準備結束雙方長達半世紀的能源關係。

德國經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）16日訪問挪威，成功獲挪威政府允諾今年夏天起將增加液化天然氣出口，雙方並約定對連接兩國的氫氣輸送管進行研究。

目前德國的天然氣有30%來自挪威，僅次於俄羅斯排名第二。

哈柏克今天在杜哈（Doha）與卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）會晤後宣布，雙方已對長期的能源夥伴關係達成共識。不過，他沒有透露雙方約定的運量，只表示即將展開談判。

卡達是全球第二大液化天然氣生產國，產量僅次於澳洲。

哈柏克還說，德國準備協助卡達興建再生能源，「這是雙贏」。

結束卡達行程後，哈柏克下一站將訪問阿拉伯聯合大公國，討論兩國在綠色氫能的合作。

德國視天然氣為過渡性的科技，長期來看將改用零碳排的氫能，因此積極與挪威、阿拉伯聯合大公國等國談判，目標是從這些國家進口氫能，在2035年前達成100%綠電的目標。（編輯：林憬屏）1110321