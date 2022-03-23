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氣候變遷
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氣候變遷2/239

澳洲前國防領袖警告 氣候變遷是最大安全威脅

2022/3/23 17:48
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（中央社雪梨23日綜合外電報導）澳洲一些前高階國防官員今天發出公開信警告，氣候變遷已是澳洲「未來和安全的最大威脅」，必須及早準備因應這明顯而迫切的危險。

法新社報導，包括前國防軍司令、退役海軍上將拜利（Chris Barrie）在內的澳洲前國防與安全官員發表公開信，呼籲政治領袖在5月聯邦大選前，將氣候變遷列為「迫切的安全優先事項」。

這些退役將領和安全專家指出，2019年「黑色夏季」（Black Summer）的叢林大火與最近重創澳洲東部的洪水都是氣候災難，導致必須在「承平時期大規模動員」澳洲軍隊。

澳洲本月初發生大規模洪災，受災社區譴責軍隊和後備軍人的部署速度太慢，無法幫助救援和重建，聯邦政府面臨強烈批評。

這封公開信寫道：「澳洲沒有可靠的氣候政策，使國家在面對日益嚴峻的影響時，毫無準備。」

這封公開信的評論呼應了聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）本週的批評。古特瑞斯說，澳洲是少數沒有提出有意義減少化石燃料排放近期目標的「頑固分子」。

但澳洲保守派執政黨的高層官員駁斥古特瑞斯的批評。

澳洲通訊部長佛萊契爾（Paul Fletcher）說：「聯合國的喋喋不休階層可說他們想說的話。」他表示澳洲的減排雄心，可以和美國、加拿大與紐西蘭相比。

澳洲是世界主要的化石燃料出口國之一，去年定下在2050年前實現淨零排放的目標。但儘管在格拉斯哥氣候峰會期間面臨巨大壓力，澳洲並未提高2030年的減排目標。

在大選前，澳洲政府一直在擴充國防實力，包括宣布2040年前擴軍近1/3。但前國防領袖在公開信中指出，氣候和安全密不可分，呼籲政界人士「調動必要資源，來因應這個明顯且就在眼前的危險」。（譯者：陳怡君/核稿：林治平）1110323

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