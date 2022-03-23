美國學者舉越南為例 指台灣不是印太烏克蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國智庫學者葛羅斯曼（圖）以越南為例撰文指出，台灣並非是印太地區的烏克蘭，反而越南當前所處情勢才值得關注。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）俄羅斯入侵烏克蘭，掀起台灣面臨強敵中國虎視眈眈可說是處境相同的諸多討論，不過美國智庫學者以越南為例撰文指出，台灣並非是印太地區的烏克蘭，反而越南當前所處情勢才值得關注。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）國防專家葛羅斯曼（Derek Grossman）21日撰文指出，越南同樣是由極權共黨執政的國家，但中國對河內當局的施壓與日俱增，尤其是因南海海域重疊的主權聲索。

他說，雖然中國並未揚言對越南發動如同俄國侵烏的戰爭，但兩國不時爆發造成傷亡的海事衝突，而類似的海事衝突擴及至陸地，甚至破壞中越邊界長達數十年的相安無事，並非難以預料。

葛羅斯曼指出，烏克蘭正因不是北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟（EU）會員國而提心吊膽，越南則是自從冷戰結束迄今採取不結盟外交政策，並沒有加入任何大國主導的安全聯盟或體系。

他說，這意味著中國大可肆無忌憚揮軍南下無須擔憂更強大國家的報復，雖然越南與美國的關係近年來逐漸回溫，但是華府與河內當局的「全面」夥伴關係仍處於最低層級的接觸。

葛羅斯曼指出，台灣的確和美國或任何其他強權國家也並非同盟，但從1979年美國與台灣斷交轉和中國建交以來，歷屆美國政府皆遵照 台灣關係法 台灣關係法小百科 Q：它是怎麼來的？ A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。 Q：它的性質是什麼？ A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。 Q：它對台灣的重要性是什麼？ A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。 除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。 台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。 美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。 Q：台灣關係法有無補強措施？ A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力： 美國不贊成對台軍售設定期限

美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色

美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判

美國對台灣主權的長期立場沒有改變

美國並無計劃修改台灣關係法

八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見 此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。 2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。 看更多 關閉 （Taiwan Relations Act）規定，售予台灣必要的防禦武器。此外，就在2021年10月，美國總統拜登（Joe Biden）兩度聲稱，若台灣遭中國攻擊，美國承諾提供防衛，越南不能有這樣的期望。

他說，如同烏克蘭，越南先前也曾被比鄰的強敵中國攻擊。俄烏戰爭爆發前，俄羅斯曾於2014年併吞原屬烏克蘭的領土克里米亞（Crimea）半島，之後又逐步染指烏東邊境的頓內茨（Donetsk）及盧甘斯克（Lugansk）地區。中國也同樣曾在1974年奪取西沙群島原屬越南（南越政府）部分，即使越共統一全國也拒絕歸還，更於1979年向越南發動懲越戰爭。

葛羅斯曼表示，此後，北京持續對越南採取軍事行動，像是在1988年，解放軍在南沙群島的赤瓜礁（Johnson South Reef）擊退越軍，過去10年，中國在南沙群島的人工島礁陸續闢建軍事基地，並且在西沙群島駐軍。

他說，於此同時，2021年有消息指稱，在兩國陸地邊界附近，解放軍建置至少1或2座軍事基地，其中1座專為直升機起降並布建飛彈。根據北京當局同年才通過的陸地國界法，鼓勵以武力積極捍衛中國邊界，一般認為，這是授權給駐紮在這些基地的解放軍，向越南施加更多壓力。

葛羅斯曼指出，台灣也面臨益增的威脅，特別是中國軍機繞飛或侵入台灣的防空識別區。不過自國共內戰1949年結束，國民政府播遷來台迄今，中國尚未武力犯台，當然這並非是說台海之間不會爆發軍事衝突。

他說，中國在今年月初公布國防預算較去年成長7.1%，將高達2300億元美元（約新台幣6兆5715億元），預估越南則是70億美元，至少相差32倍。

相形之下，葛羅斯曼表示，為使北京武力犯台難以得逞，台灣大幅斥資採購並研發實惠的非對稱防禦性武力，並部署像是美國「愛國者」地對空飛彈防禦系統，還有反艦巡弋飛彈等。

他說，再者，台灣另受益於數十年向美國購買先進的武器系統，包括去年採購66架的F-16V戰機，以強化空戰與巡航的能力，同時把完善各軍種制海及制空作戰能力視為當務之急。但越南並未如此，可能會削弱聯合作戰的戰力。

葛羅斯曼指出，就地緣因素而論也是如此，攻克台灣或許比俄羅斯從陸路入侵烏克蘭更棘手，因俄羅斯在俄烏邊界集結大軍並由一馬平川的交界處挺進。另方面，中國武力犯台必須先發動兩棲作戰，就算順利登陸也可能因橫渡台灣海峽而折損。越南的情況與烏克蘭相似，同樣與中國陸路交界，不具有任何特別困難的地形障礙。

葛羅斯曼說，沒有絕對相匹配的對比，而俄羅斯之於烏克蘭對中國之於台灣的比較，更是不能類比，而且就中國之於越南的情況而論，兩國在南海爆發的齟齬，可能會演變陸地上更大規模的衝突，似乎更有可能。

他表示，由此可獲得兩種結論，其一是華府應可寬慰得知台灣並非如烏克蘭那麼脆弱，其二就是華府得多加留意越南。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110323