更多編輯台推薦新聞：
澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄
國際

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄在安理會提人道援助烏克蘭 僅中俄贊成

2022/3/24 11:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部23日綜合外電報導）一項由俄羅斯草擬的援助烏克蘭提案今天未獲聯合國安理會通過，僅中國和俄羅斯投票贊成，其餘13個會員國棄權。此案並未提及俄國在這場危機中扮演的角色。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）在投票後告訴安理會：「如果俄國關心人道狀況，就會停止轟炸孩童、結束圍城戰術，但他們沒有。」

俄羅斯否認攻擊平民。

安理會決議案需要至少9票贊成，而且俄羅斯、中國、英國、法國和美國無一否決，才能通過。

俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）指控今天棄權的國家都是「為了政治目的」。中國常駐聯合國代表張軍則解釋中國投下贊成票的原因說，北京「強烈期望」立即停火，但推動停戰的同時，安理會「也應以積極、務實和建設性的方式回應人道危機」。

中國上月在安理會表決譴責俄羅斯侵烏案時棄權，西方國家視之為勝利。俄羅斯否決那項決議案。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今天告訴安理會：「烏克蘭戰爭只能怪到俄羅斯頭上，俄國心口不一地否認事實的行為，只會繼續失敗。」

俄國是在法國與墨西哥撤回援烏決議草案之後，在安理會提出此案。法墨原本打算提出的草案批評俄羅斯在烏克蘭製造人道危機，但因預期會遭到莫斯科否決而徹案。（譯者：鄭詩韻：核稿：嚴思祺）1110324

延伸閱讀
烏克蘭促安理會緊急開會 訴求布達佩斯備忘錄
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族