俄股恢復交易首日大漲 當局護盤縮短交易時間禁放空

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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯股市今天在暫停交易近1個月後，首日恢復交易，商品類股大漲，抵銷銀行和航空股跌勢，在當局承諾將動用國家財富基金進場護盤下，大盤震盪走高。

俄羅斯股市上月在莫斯科展開烏克蘭軍事行動後引爆龐大賣壓重挫，莫斯科當局3月1日表示，將動用國家財富基金（National Wealth Fund）達1兆盧布（105億美元）進場護盤。

目前還不清楚是否有資金進場護盤，俄國財政部尚未回應路透社記者詢問。

莫斯科交易所今天恢復部分股票交易，當局禁止外國人交易，以及禁止作空等禁令依舊適用，對大盤帶來支撐。

以盧布計價的MOEX 俄羅斯指數（MOEX Russia Index）盤初漲幅超過11%，終場上漲108.03點，漲幅收斂至4.37%，收在2578.51點。MOEX 俄羅斯指數由大型股組成，今天只有33檔股票恢復交易。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯央行採取措施護盤，期中包括禁止外國投資人拋售股票，同時禁止作空，同時也祭出外匯管制，限制可以攜帶出境的外幣金額。

BCS Brokerage在報告中表示，股市開盤後見到大批買單，整體氣氛受到市場對財政部買股護盤有信心的支撐。

法新社報導，今天恢復交易的股票，包括俄羅斯能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）和俄羅斯石油公司（Rosneft），這兩家公司漲幅介於10-20%，以及遭美國制裁的俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和VTB銀行（VTB），其中VTB下跌約5%。

其他恢復交易的股票，還包括金屬巨擘諾里爾斯克鎳業公司（Norilsk Nickel）和俄羅斯鋁業聯合公司（Rusal），以及其他民間企業和俄羅斯航空公司（Aeroflot）。其中諾里爾斯克鎳業公司上漲10％，俄羅斯航空公司則一度重挫20％。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日派兵入侵烏克蘭後不久，莫斯科交易所即暫停交易至今。

俄羅斯央行昨天表示，交易時間將縮短至4小時。

美國官員說，俄國股市恢復交易限制眾多，僅部分股票進行交易只是「裝模作樣」，顯示莫斯科當局將投入大量政府資源，在恢復交易時人為拉抬股價。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110324