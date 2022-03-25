阿富汗女子學校開放旋即關閉 西方譴責塔利班

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）阿富汗的女子中學才宣布開放僅數小時，卻又政策急轉彎下令關閉。美國與其他西方國家今天譴責塔利班（Taliban），呼籲這個強硬派伊斯蘭主義團體重新開放學校。

美國、英國、加拿大、法國、義大利與挪威外交部長，以及歐盟高級代表發表聯合聲明，表示塔利班23日做出的決定將傷害這個團體作為合法政權的形象，以及阿富汗「想要成為國際社會受尊敬一分子的抱負」。

聲明指出：「塔利班的行為，與他們對阿富汗人民及國際社會作出的保證相互矛盾。」

他們呼籲去年8月於美軍撤退後奪得政權的塔利班「趕緊扭轉決定，這帶來的後果將遠超過對阿富汗少女造成的傷害」。

「若不改變決定，這將從根本上傷害阿富汗的社會凝聚力與經濟成長。」

聲明署名當中值得注意的是挪威。挪威今年1月才剛替塔利班與多個西方國家外交人員主持劃時代會談。

塔利班高層本月22日在南部城市坎達哈（Kandahar）會談後，做出關閉學校的決定。（譯者：戴雅真/核稿：盧映孜）1110325