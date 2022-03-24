中國外長首訪阿富汗 承諾艾娜克銅礦儘快開工

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（中央社台北24日電）塔利班控制阿富汗後，中國外交部長王毅今天首度造訪阿富汗，與臨時政府高層舉行會談。據塔利班官員稱，王毅表達中方願進一步擴大投資阿富汗，艾娜克銅礦將很快由中國公司開工。

塔利班高階官員雅瑟（Ahmad Yasir）今天在推特發文作以上宣布。

艾娜克（Aynak）是世界第二大銅礦，中國冶金科工集團公司2007年砸下30億美元獲得銅礦特許權，但因戰亂、疫情與政局變化，迄今未實質開工建設。塔利班控制阿富汗後，美國凍結阿富汗央行海外資產，塔利班急需藉豐富的礦藏變現。

據中國外交部官網今晚發布，王毅24日在喀布爾與阿富汗臨時政府代理副總理也是實際領導人巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）、代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）分別舉行會談。王毅介紹了中國在阿富汗問題上的「三個尊重」和「三個從不」。

王毅說，中阿是山水相連的友好鄰邦，兩國有著上千年交往歷史。中國尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民做出的自主選擇，尊重阿富汗的宗教信仰和民族習慣。「我們從不干涉阿內政，從不在阿謀求任何私利，從不尋求所謂勢力範圍。」

他說，中國願賡續雙方傳統友誼，在和平共處五項原則基礎上，「與阿富汗發展正常友好的鄰國關係」。中方注意到，阿富汗臨時政府致力於和平重建，採取一系列積極舉措回應國際社會關切，期待阿方繼續包容建政、穩健施政，更好維護婦女兒童權益，體現穆斯林寬容和友善。

王毅表示，中方願在尊重阿富汗主權前提下，本著注重改善和提高民生、注重提升阿自主發展能力、注重實際效果、不開空頭支票的原則，有序開展互利合作，助力阿富汗將資源優勢轉化為發展優勢。

他說，中方讚賞阿方明確宣示並鄭重承諾不允許任何外部勢力利用阿富汗領土反對鄰國或損害他國安全，希望阿方堅定、堅決地履行好這一承諾，這對阿富汗在國際上樹立正面形象、開展正常的對外交往十分必要。

據發布，巴拉達爾強調，阿富汗是民族獨立國家，願同世界各國發展友好關係。阿塔是負責任的政府，願向中國和全世界重申，決不允許任何恐怖分子在阿活動，決不允許任何人、任何機構利用阿領土採取針對別國的行動，更不允許任何勢力從事破壞中國的行動。

巴拉達爾還說，讚賞中方在阿富汗人民最困難時伸出援手，特別是提供抗疫支援和阿迫切需要的人道援助。希望加強經貿、能礦、農業、人才培訓等各領域合作，擴大阿優勢產品對中出口，歡迎中國企業赴阿投資。阿方願發揮獨特地域優勢，更充分參與共建「一帶一路」，成為地區互聯互通的橋樑。

據法新社報導，北京當局一週後將主持一場由阿富汗鄰國參與的會議，商討如何協助阿富汗。

截至目前，尚未有國家正式承認塔利班政權，包括中國。（編輯：楊昇儒）1110324