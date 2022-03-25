烏克蘭傳向美求援 日需各500枚標槍及刺針飛彈

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（中央社基輔25日綜合外電報導）美國媒體掌握一份烏克蘭詳細交代所需軍援物資的文件，烏克蘭過去幾天已更新他們對美國政府提供額外軍援的廣泛要求清單，其中表達每天迫切需要各500枚標槍飛彈和刺針飛彈。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭在最近幾週提交了類似的清單，但最近一次向美國國會議員提出的要求，顯然反映了對美國製造的刺針（Stinger）防空飛彈和標槍（Javelin）反戰車飛彈的需求不斷增加，烏克蘭表達每天迫切需要各500枚標槍和刺針飛彈。

根據了解內情的消息人士，在這兩項需求案中，烏克蘭要求的飛彈數量比美國國會議員不久前收到的類似清單所列數目還要多出數百枚。

這份新的清單提出之際，烏克蘭宣稱他們在俄國持續進攻之下可能面臨武器短缺問題，但這引起美國和北約官員的一些反對意見，他們強調更多軍事援助正陸續運抵烏克蘭。

截至3月7日，也就是俄國入侵烏克蘭不到兩週之際，美國和其他北大西洋公約組織（NATO）成員國已向烏克蘭提供大約1萬7000枚反戰車飛彈和2000枚防空飛彈。

從那時起，包括美國在內的北約國家一直源源不絕提供武器和裝備給烏克蘭，即便俄國威脅要鎖定攻擊這些軍援物資的運送。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1110325