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巨型白鑽「巨石」杜拜首度亮相 將於台北展出

2022/3/25 21:04
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（中央社杜拜25日綜合外電報導）有「巨石」（The Rock）之稱、重達228.31克拉的梨形白鑽今天首度在杜拜展出，之後將在紐約、台北等世界各地巡迴展出，5月進行拍賣，估可拍得高達3000萬美元。

法新社報導，佳士得拍賣行（Christie's）表示，這顆20多年前在南非開採並拋光的寶石，是拍賣史上最大的白鑽。

這顆巨型白鑽展出時間從3月26到29日，在杜拜佳士得首度亮相後，將在台北、紐約和日內瓦展出，並於5月11日進行拍賣。

佳士得珠寶部國際主管卡達奇亞（Rahul Kadakia）告訴法新社：「中東對貴重的寶石總是十分有鑑賞力。」

佳士得發表聲明說，這顆鑽石是「現有最大的D-Z成色梨形鑽石」，並說它是「G色VS1淨度」的鑽石。代表無色的D級鑽石是等級最高的鑽石，而Z最低。

佳士得表示，之前拍賣最大無色鑽石的紀錄是163.41克拉，於2017年11月以3350萬瑞士法郎（約新台幣10億3500萬元）落槌。

今年1月，蘇富比拍賣公司（Sotheby's）在倫敦以430萬美元（新台幣1億2300萬元）售出名為「謎」（Enigma）的罕見黑鑽，也是全球已知最大切割鑽石，重達555.55克拉。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110325

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