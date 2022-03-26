王毅訪印度未緩對峙 學者：印中關係仍將低迷

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（中央社記者林行健新德里26日專電）中國外交部長王毅24日至25日短暫且低調訪問印度，印度觀察人士認為，由於邊界對峙的局勢並沒有因王毅的來訪獲得緩解，印中關係仍將維持低迷。

王毅24日飛抵新德里，次日分別與印度國家安全顧問多瓦爾（Shri Ajit Doval）、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）會面後，隨即離境。他是印中2020年邊界流血衝突後來訪的最高層級北京官員。

印度觀察人士對王毅此行感到失望，因為外界原先期待他會帶來釋出善意的伴手禮，例如宣布中國會在特定邊界衝突點與印度脫離軍事對峙，然而這並沒有發生。

此外，印度希望兩國邊界部隊能各自退回「衝突前」的駐紮地點，但王毅顯然也沒有作出這樣的承諾，根據媒體報導，他只表態願儘快解除邊界對峙狀態。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）向中央社表示，雖然王毅與蘇杰生討論了中印邊界與烏克蘭局勢等議題，但他此行的主要目的應是為金磚國家（BRICS）峰會作準備。

中國是今年BRICS峰會的主辦國，外界認為，印度總理莫迪（Narendra Modi）若缺席，將讓北京難堪。

謝鋼指出，印中兩國在3月11日舉行的第15輪軍長級會談中，並未達成在所有衝突點脫離對峙和降低緊張的共識，因此，兩國低迷的雙邊關係仍會繼續下去，不會因王毅的到訪有所改變。

在2020年印中邊界衝突後，印度政府即堅持「先恢復邊界的和平與平靜，再談修補關係」的立場；而對新德里來說，要恢復邊界的平靜，軍隊退回「衝突前」駐紮位置是必要前提。

另方面，尼赫魯大學中國與東南亞研究中心教授狄伯杰（B. R. Deepak）告訴中央社，由於印度在烏克蘭戰事中的立場與中國相近，王毅此行可能也想刺探印度對西方世界以及「四方安全對話」（Quad）聯盟的態度。

狄伯杰也提到，印度與中國的重新接觸，不會影響印度對台灣的政策，也就是促進貿易、投資、觀光、文化、教育等交流；就印度太平洋大局勢而言，印度仍會繼續與美國及盟友共同維護印度太平洋的「自由及開放」。

印度智庫「中國分析及策略中心」（Centre for China Analysis and Strategy）研究員夏海娜（Namrata Hasija）認為，王毅訪問印度只是一種「欺瞞把戲」（deception），以向世界展現中國仍願與印度維持對話管道。

夏海娜說，然而，王毅訪印前在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的不友善發言，才是中國對印度的真正想法。

她分析，印度和中國雙方一直沒有正式宣布王毅的來訪，顯示出兩國都沒有把握王毅可以成行，這充分顯示出印中關係現今的處境。（編輯：馮昭）1110326