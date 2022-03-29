未經核准白吃咖哩多年 日本6自衛官遭停職

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日本海上自衛隊每週五免費提供咖哩飯給部分隊員食用，不過，有6名自衛官不是免費供餐對象，卻擅自吃咖哩長達1年到3年，被處分停職4到5天。（示意圖／圖取自Pakutaso圖庫）

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本海上自衛隊有一項傳統，每週五免費提供咖哩飯給部分隊員食用，稱為「海自咖哩」。不過，有6名自衛官不是免費供餐對象，卻擅自吃咖哩長達1年到3年，被處分停職4到5天。

日本放送協會（NHK）報導，由於自衛隊船艦上人員難以自行準備食物，因此部隊免費提供伙食，海上自衛隊有每週五提供咖哩飯的傳統，每艘船艦與部隊都有獨自的咖哩食譜，「海自咖哩」成為當地廣為人知的特產。

不過海自表示，青森縣、北海道與京都府的部隊中，共有6名40多歲到50多歲的自衛官與事務官，明知自己不是免費供餐的對象，卻仍大吃免費的海自咖哩，還默許不是免費供餐對象的下屬一起吃。

6人白吃咖哩分別長達1年到3年左右，昨天被處分停職4到5天。

報導說，雖然海自每天都有供餐，不過這6人只以試吃的名義持續吃每週五的海自咖哩。他們面對海自調查時供稱，因為以前就有試吃咖哩飯的慣例，一直不認為自己有重大違規。

海上自衛隊表示，為此事招致國民的不信任感道歉，將會徹底進行教育指導，要求維持嚴正紀律。（譯者：顧荃/核稿：戴雅真）1110329