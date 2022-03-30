文在寅卸任在即 妻子治裝費來源遭質疑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國總統文在寅任期將在5月9日屆滿，妻子金正淑出席公開場合時穿著服裝的治裝費來源，卻遭質疑濫用青瓦台特殊活動費，青瓦台雖出面澄清金正淑服裝是自費購買，今天仍遭市民團體提告，警方將介入調查。

韓聯社報導，警方表示，市民團體庶民民生對策委員會指控金正淑涉嫌侵吞公款及觸犯特殊犯罪加重處罰中的國庫損失等罪嫌，案件已交由首爾警察廳防腐敗及公共犯罪搜查隊偵辦。

庶民民生對策委員會25日就向警方報案，警方原考慮將此案移送高層公職者犯罪搜查處，但最後還是決定直接著手調查。

韓國社群網站及在野黨近期持續傳出對金正淑治裝費來源的質疑，非營利組織韓國納稅者聯盟3月初向法院請求青瓦台公開特殊活動費及金正淑禮賓費用等細項，青瓦台不服法院判決提出上訴，讓質疑聲浪進一步擴大。

雖然青瓦台一反過去不予理會流言態度，29日罕見澄清金正淑從未使用特殊活動費等國家預算購買服飾，都是自費支出，但仍遭質疑「既然如此，為什麼不能公開花費細項」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

加上文在寅5月9日任期屆滿後，包括特殊活動費等相關內容都將列入保密30年的「總統指定紀錄物」，屆時將難以查閱相關內容，而要求青瓦台應公開細項的法院判決，在文在寅卸任前定讞可能性並不高。

韓國歷任總統卸任後多有弊案纏身，下場淒涼，代表保守派在野黨國民力量當選下屆總統的尹錫悅在選戰期間也曾公開表示當選後將徹查現任政府弊案，讓文在寅強硬要求尹錫悅道歉；雖然文在寅怒稱尹錫悅所述皆是「莫須有罪名」，但在尹錫悅當選後，文在寅卸任後是否可能遭調查仍受到關注。（編輯：黃自強）1110330