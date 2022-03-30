烏克蘭控俄軍攻擊馬立波紅十字會建築 傷亡不明

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（中央社基輔30日綜合外電報導）烏克蘭當局今天表示，被圍困多時的東南部重要港市馬立波（Mariupol）有一座紅十字會設施遭到俄軍攻擊；馬立波官員警告，當地正持續上演「人道災難」。

烏克蘭監察官丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）透過社群媒體發布聲明稱：「在馬立波，占領者攻擊目標鎖定紅十字國際委員會（International Committee of the Red Cross，ICRC）的建築。」

她還說：「敵方戰機和砲火猛攻一棟白色背景上標有紅色十字的建築物，這代表建築物內有受傷人員、平民，或是人道救援物資。」

丹尼索娃並未具體說明攻擊發生的時間，且目前尚無法確認是否有人在攻擊中喪生或受傷。

馬立波官員表示，俄軍在當地持續進行無差別砲轟，迄今已造成至少5000人喪命，估計總死亡人數可能高達一萬人。

先前逃出馬立波的居民形容，當地已變成「一座滿街都是死屍，建築只剩斷垣殘壁的冰冷地獄」。

馬立波市長辦公室今天稍早還指控俄軍從市內一家婦產科醫院強行擄走70多名醫護人員及患者，並將他們帶往俄國。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110330