COVID-19全球最新情報4/1

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上海官方3月30日深夜發布採取「全域靜態管理」，嚴格落實人不流動、足不出戶。圖為上海疫情蔓延之下快遞不准進居民社區，路邊出現集中放置景象。（中央社檔案照片）

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（中央社台北1日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本全境確診病例續增，超過30個道府縣新增病例高於上週同日；泰國單日確診創新高，但簡化入境流程決心不變。

世界衛生組織（WHO）3月30日說明2022年疫情的3種可能演變狀況，可能性最高的是重症減少，而最壞情況則是出現毒性更強的新變異株。

據世衛接獲的通報，截至上週末，全球已累計4億7900多萬人確診、逾600萬人死亡。世衛坦言，實際病故人數可能比這項數字高出數倍。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

台灣本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3月31日公布，新增87例本土、152例境外移入病例，無論本土或境外移入病例數都是近來高點，沒有新增死亡個案。

87例本土病例當中，其中75例與已知群聚有關，基隆小吃店群聚22例最多；12例感染源待釐清，包括花蓮護理師，在南部縣市確診、病毒量高。

● 中國

中國疫情持續，官方3月31日通報新增1803例本土確診，另有6651例本土無症狀感染，其中上海市的本土確診加無症狀感染多達5653例。

中國國家衛生健康委員會官網公布，3月30日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1839例，其中本土1803例，以吉林省的1340例最多，其次為上海的355例；另有境外移入36例。

原本已分兩批次封控的上海，官方3月30日深夜發布，因應疫情，採取「全域靜態管理」、全員核酸篩查、全面疫調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，儘早實現社會面清零。

● 香港

香港3月31日新增確診6646例，數字持續下降中，但又有119人染疫死亡。

香港第五波疫情迄今已有114.4萬餘人染疫，7612名確診者離世，死亡率攀升至0.66%。

● 日本

日本全境確診病例續增，東京都防疫專家表示，感染傳染力更強的BA.2比率已占染疫者逾半數，「一般認為疫情再度擴大的危險性高」，有必要保持警戒。

TBS電視台報導，日本全境3月31日新增5萬1913例確診病例，超過30個道府縣新增病例高於上週同日，持續呈現增加傾向。

日本全境COVID-19確診病例續增，感染傳染力更強的BA.2比率已占染疫者逾半數。圖為21日東京澀谷街頭擠滿人潮。（共同社）

● 泰國

泰國3月31日新增確診病例創疫情爆發以來新高，不過泰國簡化入境流程的決心不變，從4月1日開始，國際旅客赴泰不再需要出示登機前72小時的核酸檢測陰性證明。

泰國3月31日宣布單日新增2萬7560個確診案例以及85人死亡，單日新增創下2020年初疫情在泰國爆發以來最高。泰國截至目前為止累計確診達到362萬8347例和2萬5130人死亡，24萬6770人治療中。

※ 美洲

● 美國

知情的美國官員告訴路透社，美國衛生官員打算在5月23日前結束與疫情相關的驅逐政策，該政策實質上關閉了墨西哥邊界的難民庇護系統；但這名官員也說，這項決定尚未定案。

這名官員表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）發布的通知草案指出，之前為了保護美國公民免受疫情侵害所實施的「第42卷」（Title 42）命令已不再需要。結束日期定在5月23日，是為了給邊境管理部門時間做好準備。（編輯：林沂鋒/核稿：劉文瑜）1110401