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疫情39/300

中國單日本土新增8454例 上海近6千例

2022/3/31 10:09（3/31 12:59 更新）
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中國疫情持續升溫，上海市31日確診數多達5653例。（中央社製圖）
中國疫情持續升溫，上海市31日確診數多達5653例。（中央社製圖）
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（中央社台北31日電）中國大陸的COVID-19疫情持續，官方今天通報，新增1803例本土確診，另有6651例本土無症狀感染，其中上海市的本土確診加無症狀感染多達5653例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，30日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1839例，其中本土1803例，以吉林省的1340例最多，其次為上海的355例；另有境外移入36例。

當天並通報新增6720例無症狀感染，其中境外移入69例、本土6651例。本土無症狀感染以上海市的5298例最多，其次為吉林省的835例。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，上海市自28日起分成兩大區域封控，展開核酸檢測，第一批預計於明天（4月1日）結束，第二批則從4月1日至5日。

截至30日24時，中國大陸現有確診2萬8599例，累計治癒出院11萬6039例，累計死亡4638例，累計報告確診14萬9276例。（編輯：周慧盈）1110331

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