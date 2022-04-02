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韓國吹起懷舊風 寶可夢隨機貼紙夯價格飆漲

2022/4/2 14:28（4/2 16:20 更新）
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韓國食品公司SPC samlip在1998年到2006年推出的寶可夢麵包，當時曾在韓國掀起熱潮，內附隨機貼紙，較熱門但難抽到的角色貼紙被視為夢幻逸品。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年4月2日
韓國食品公司SPC samlip在1998年到2006年推出的寶可夢麵包，當時曾在韓國掀起熱潮，內附隨機貼紙，較熱門但難抽到的角色貼紙被視為夢幻逸品。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年4月2日
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（中央社記者廖禹揚首爾2日專電）20年前在韓國風靡一時的寶可夢麵包最近重回便利商店貨架，內附隨機貼紙再次引發蒐集熱潮，一個1500韓元（約新台幣40元）的麵包，貼紙可能賣出5萬韓元。

寶可夢對20、30歲的台灣人來說，無疑是最難忘的童年回憶之一，對同年齡層的韓國人來說也是如此。

韓國食品公司SPC samlip在1998年到2006年推出的寶可夢麵包，當時曾在韓國掀起熱潮，主要是因當時學生們熱衷於包裝內附的各式隨機貼紙，較熱門但難抽到的角色貼紙被視為夢幻逸品。

近20年後，便利商店強打懷舊風，重新推出寶可夢麵包，立刻引起搶購，許多店家把麵包上架就被搶購一空，處處可見便利商店門口貼上「寶可夢麵包已售完」的標示，也有人走遍各處店家都沒看到商品蹤影，直呼「真的有在賣嗎」。

人氣團體防彈少年團（BTS）成員RM、Jin也都在社群網站貼出抽到的貼紙照片，RM甚至拍下自己連續抽出的多張小拳石貼紙，哭訴「為什麼這樣對我」，要抽到喜歡的貼紙顯然並不容易。

寶可夢麵包的搶手程度也推升麵包與貼紙的二手交易價格。朝鮮日報引述網路流傳的「寶可夢貼紙時價表」報導，較容易抽到的鐵甲蛹、巴大蝴、大針蜂等貼紙價格最低廉，大約落在2000至3000韓元，尼多蘭系列大約1000韓元。

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比較少出現或人氣較高的角色價格就大大不同，最搶手的超夢可能要價5萬韓元；皮卡丘、卡比獸、閃電鳥、可達鴨及快龍等價格約落在7000到1萬韓元。據已蒐集完159種貼紙的網友說法，全部用買的大約要花50到60萬韓元。

旗下擁有超商、百貨、超市等零售店家的GS零售也搭上20、30歲族群的懷舊熱潮，繼去年搭配睽違多年復活的Cyworld網站（韓國第一代社群網站）推出相關商品後，今天又搭配活動推出線上賣場，搶攻懷舊市場。（編輯：陳惠珍）1110402

韓國便利商店睽違近20年再有寶可夢麵包上架，立刻引起搶購，許多店家把麵包上架就被搶購一空，只能貼出售罄告示。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年4月2日
韓國便利商店睽違近20年再有寶可夢麵包上架，立刻引起搶購，許多店家把麵包上架就被搶購一空，只能貼出售罄告示。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年4月2日
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