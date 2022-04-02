斯里蘭卡經濟危機民眾反政府示威 總統宣布全國緊急狀態

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斯里蘭卡民眾不滿政府處理國家經濟危機的方式，3月31日數百名抗議者試圖闖進總統宅邸，總統拉賈帕克薩4月1日宣布國家進入緊急狀態。（法新社）

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（中央社斯里蘭卡可倫坡1日綜合外電報導）斯里蘭卡總統拉賈帕克薩今天宣布國家進入緊急狀態，賦予安全部隊更大權力。民眾昨天不滿政府處理國家經濟危機的方式，數百名抗議者試圖闖進總統宅邸。

拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）援引嚴厲法規，准許軍方未經審判，即能逮捕並長時間拘留嫌疑人。要求他下台的示威行動在斯里蘭卡遍地開花。

拉賈帕克薩在公告中表示，宣布緊急狀態是為「維護公眾秩序，並維持生活與社區所需的供應與服務」。

人口2200萬的斯里蘭卡正面臨必需品嚴重短缺、物價急遽攀升，以及嚴重斷電情況，深陷1948年脫離英國獨立後最痛苦的經濟衰退。

警方今天在西部省再次實施宵禁，涵蓋首都可倫坡（Colombo），並擴大前一晚設置的禁區。

今晚稍早時，數十名人權倡議人士持手寫標語與油燈，現身首都繁忙的十字路口展開抗議。

一張標語寫著：「拉賈帕克薩該下台了。」還有標語寫道，「停止貪腐，拉賈帕克薩回家吧」。

南部的加勒（Galle）、馬塔拉（Matara）和莫拉圖瓦（Moratuwa）同樣出現反政府示威，北部與中部也傳出類似抗議行動，阻礙主要道路交通。

3月31日晚間發生在總統宅邸外的抗議行動有數百群眾參與，要求總統下台。民眾高喊「瘋子，回家」，警方隨後發射催淚瓦斯，並動用水砲。

群眾示威行動轉趨暴力，縱火焚燒2輛軍用巴士、1輛警方吉普車、2輛巡邏摩托車，以及1輛3輪車，並朝警員扔擲磚塊。

至少2名抗議民眾受傷，警方表示有53名示威者被捕。當地媒體表示，5名新聞攝影師同樣遭到拘留，並在當地警局遭到刑求。政府表示正在調查這項指控。

路透社報導，針對斯里蘭卡宣布全國進入緊急狀態，美國駐斯里蘭卡大使鄭智允（Julie Chung）在推特發文表示：「斯里蘭卡民眾進行和平抗議表達意見，這是民主社會的基本人權。我正密切關注情勢，希望各方在未來幾天能夠展現克制，帶來急需的經濟穩定，並為受苦民眾提供救濟。」

斯里蘭卡政府2名部會首長則說，3月31日情報失準，導致總統及第一夫人的性命陷入險境。

衛生部長朗布衛拉（Keheliya Rambukwella）在可倫坡對記者表示，「抗議進行當下，總統和他的妻子都在家中」。他駁斥先前稱兩人不在家的報導。

他表示：「我們有收到示威情資，但並未顯示行動會轉趨暴力。這是嚴重的情報失準。」

交通部長阿穆努加馬（Dilum Amunugama）則說，示威行動背後有「恐怖分子」操縱。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1110402