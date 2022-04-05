白宮：下一階段烏克蘭戰爭恐持續數月或更久

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，俄羅斯軍隊撤離烏克蘭首都基輔（Kyiv）周邊、作戰重心轉移到烏東地區之後，下一階段的戰爭恐持續好幾個月。

法新社報導，他告訴記者說：「這接下來的階段可能會以好幾個月甚至更久來計算。」

另外，路透社報導，蘇利文表示，美國本週將針對俄國侵烏行徑，宣布最新制裁措施。

他在白宮說，美國同時也會在接下來幾天宣布對烏克蘭的額外軍事援助。

數週來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）一直敦促各國提供烏國可從遠處襲擊俄軍的武器，用以抗衡莫斯科更強大的海空部隊和長程火砲。他一再強調特別需要戰機、戰車和防空系統。

儘管這類系統要如何送到烏克蘭、甚至是否要給烏克蘭，西方強權因擔心激怒俄方以致至今尚未達成共識，但蘇利文指出，拜登政府目前為止已送交價值23億美元的軍備給烏克蘭；他並清楚表明，還有更多在路上。

蘇利文表示，華府正與盟友合作，以取得包括「長程飛彈防空系統、火砲系統以及海岸防禦系統」等武器。他顯然指的是想利用東歐各國握有的俄製裝備，因為這才能輕易與烏軍整合編裝。

蘇利文不願說明新系統的細節，他說：「這些系統當中有些是不便對外宣傳的。」新系統可望優於先前提供的大批短程飛彈、無人機以及小型武器。

然而，他表示：「在取得、轉交各種戰力先進武器上的廣度和深度都是非凡的，也是前所未見的。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110405