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基輔市長籲歐洲別賺血腥錢 切斷與俄所有商業關係

2022/4/5 19:12
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（中央社日內瓦5日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔市長克里契科今天呼籲，歐洲政治人物應切斷與莫斯科當局的所有商業關係，並稱支付給俄羅斯的所有款項都是「血腥錢」，將會助長對「烏克蘭人的種族滅絕」。

美國與歐洲正計畫對俄羅斯祭出新制裁，此前烏克蘭重新奪回基輔附近衛星城鎮後發現許多平民屍體，包括布查鎮（Bucha）一處淺亂葬崗。但莫斯科當局駁斥稱，俄軍在布查鎮殺戮報導是「假新聞」，意在詆毀俄國。

克里契科（Vitali Klitschko）今天穿著軍服，透過視訊連線對在日內瓦（Geneva）舉行的市長會議表示：「你們從俄羅斯收到或送往俄國的每一歐元、每一分錢都沾血，全都是血腥錢，沾著烏克蘭的血，烏克蘭人民的血。」

他也在給歐洲政治人物的訊息中表示：「你不能事情只做半套。目前這場戰爭是非分明。你是為了和平而支持烏克蘭？或是支持侵略者俄羅斯？」

克里契科形容，他過去兩天造訪基輔附近布查鎮及其他城鎮時看到平民屍體，包括一名年老婦女。他還說，他看到懸掛白旗及標示「孩童」的一輛汽車遭掃射，車內有血，官員還在尋找車內人員的屍體。

克里契科表示，基輔的生活正在改善，部分人已回來，但他形容烏克蘭東部情勢「危急」，被圍攻城市馬立波（Mariupol）的市長告訴他，當地迄今已有5000名平民喪生，但他未詳細說明。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110405

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