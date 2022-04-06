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法國總統大選 馬克宏對決雷朋戲碼可望再上演

2022/4/6 18:06
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（中央社巴黎6日綜合外電報導）法國2022年總統大選第一輪投票即將於4月10日舉行，爭取連任的總統馬克宏（Emmanuel Macron）面臨極右派國民聯盟（RN）領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）來勢洶洶的挑戰。

法新社報導，這次法國總統大選結果對法國和歐洲未來方向至關重要，若第一輪投票沒有候選人獲得絕對多數，領先的兩位候選人將在4月24日舉行第二輪決選。

民意調查預測，第一輪無人過半，將由馬克宏和瑪琳．雷朋進入決選，重演2017年兩人對決的戲碼。當年，中間派政壇新人馬克宏擊敗瑪琳．雷朋，成為法國有史以來最年輕總統。

過去數十年主宰法國政壇的社會黨（Socialist）和右派等傳統政黨，如今在選舉中幾乎被遺忘。民調預測極左派政治人物梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）支持率排第3，不過他認為自己仍可以擠進第二輪投票。

儘管馬克宏5年前輕鬆擊敗瑪琳．雷朋，長期打著反移民旗幟的政壇老將瑪琳．雷朋已尋求將自己重新塑造成更溫和的形象，近期民調也顯示她與馬克宏的差距縮小。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）決定揮軍入侵烏克蘭後，馬克宏領先的幅度進一步擴大，看似勝利在望，但上週民調顯示瑪琳．雷朋已追上來。

哈里斯互動公司（Harris Interactive）4日公布的民調顯示，馬克宏第二輪支持率51.5%，瑪琳．雷朋則為48.5%，這是馬克宏領先幅度最小的一次。

瑪琳．雷朋1日表示：「大家先前說馬克宏會自動連任，最終發現是假新聞。擊敗馬克宏、徹底改變這個國家的政治，絕對可以達成。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110406

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