法國總統大選 馬克宏民調與極右雷朋僅差5%

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（中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電）法國總統大選倒數一週，由於俄烏戰爭「旗聚效應」不再，加上顧問公司「麥肯錫門」，使得原本穩若泰山的總統馬克宏選情告急。最新民調顯示，馬克宏與極右派雷朋支持度逐漸拉近，差距僅5%。

根據法國公眾意見機構（IFOP）今天公布的最新數據，馬克宏（Emmanuel Macron）與極右派國民聯盟（RN）領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的差距逐漸縮小。

最新民調顯示，第一輪投票傾向馬克宏得票率為27%，雷朋則為22%。兩週前，馬克宏正受益於俄羅斯入侵烏克蘭帶來的「旗聚效應」（effet drapeau），即面臨戰爭或重大危機時，國家元首能在短時間內獲得很高支持度，國內施政批判也因輿論焦點轉移而減少，兩人當時民調是29.5%比上18.5%。

然而效應光環不再，兩人此消彼長，差距從兩週前的11%驟減到現在的5%，使馬克宏原本穩固的領先地位拉起警報。

民調第二名與第三名的差距正逐漸擴大，激進左派梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）民調微幅上升，來到15%。極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）10.5%，排名第四；右派大巴黎地區議會會長波克瑞斯（Valérie Pécresse）仍排第五，支持度9%。

法國總統大選將於4月10日與24日舉行第一、二輪投票。

第二輪投票傾向中，馬克宏與雷朋的差距也是更加緊繃，兩人民調各為53%與47%；兩週前的數字是58%對上42%，再加上民調2.6%的誤差範圍，兩人目前幾乎可謂短兵相接。

除旗聚效應消失外，馬克宏拒絕參與公開辯論、幾乎沒有造勢活動等，都是支持度下滑的原因。

此外，參議院3月17日公布顧問公司調查報告的時機與內容對馬克宏相當不利。根據報告，馬克宏在總統任內顧問費翻倍，且合作最密切的麥肯錫公司（McKinsey & Company）疑似透過節稅，10年未繳企業稅。

國稅局表示正在調查，且政府也一一釋疑，但馬克宏還是無法擺脫事件與政府失信的象徵性連結，不滿的輿論將此事稱為「麥肯錫門」。

另一方面，累積兩屆參選民意基礎的雷朋，受益於馬克宏的弱勢，目前氣勢如虹，支持率上升，而且雷朋在平民階層選民間向來擁有高支持度。

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然而法國媒體分析，爭議通常會對谷底的候選人造成重創，卻不一定會對人氣旺的候選人帶來影響。格瑞諾布（Grenoble）政治學院教授布列雄（Pierre Bréchon）表示，雖然麥肯錫事件會引發不滿，但應不足以顛覆馬克宏的領先地位。不過大選還有一週，一切發展仍有變數。

另一民調機構Elabe於2日公布的調查則顯示，法國選民最在意的議題是購買力（55%），大幅超越排名其後的公共衛生（27%）、安全（26%）、退休制度（24%）、移民（22%）、環境保護（20%）、就業（17%）、社會不公（17%）與教育（16%）。（編輯：郭中翰）1110404