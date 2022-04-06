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俄駐羅馬尼亞大使館遭車衝撞 駕駛點火自焚死亡

2022/4/6 21:21
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（中央社布加勒斯特6日綜合外電報導）羅馬尼亞警方表示，今天一輛汽車衝撞俄羅斯駐羅馬尼亞大使館大門，汽車駕駛在車內點火自焚後當場死亡。

法新社報導，檢察官史代庫（Bogdan Staicu）告訴記者：「這輛汽車衝撞大門，緊接著車內的人點燃一個裝置，火就這樣在車內燒起來了。」

史代庫還說：「在車內找到好幾個裝有易燃物的容器。」

他表示：「除了駕駛的個人情況外，目前我們無法論斷這一行為與其他因素有關。」

羅馬尼亞媒體報導，這名駕駛是一個父親權益非政府組織的總裁，他因為猥褻自己的未成年女兒昨天被判逾15年刑期。

兩天前，他在臉書（Facebook）的最後一篇發文寫著：「我也是烏克蘭人。我們全都應該認為自己是烏克蘭人，直到這場恐怖的戰爭結束為止。」

負責調查嚴重犯罪的俄國調查委員會（Investigative Committee）表示：「這不是起意外，而是有計畫針對俄國代表機構的事件，駕駛曾經對守衛大聲呼叫。」

羅馬尼亞外交部表示：「拒絕針對這件悲慘事件斷章取義或賦予政治意義，並呼籲俄國大使館在完成調查前請勿做任何解讀。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110406

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