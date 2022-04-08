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韓國海洋警察廳直升機赴台搜救失蹤船員 墜馬羅島外海2死1失蹤

2022/4/8 10:09（4/8 12:07 更新）
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韓國媒體引述海洋警察廳官員報導，海洋警察廳派出一架前往台灣的直升機8日墜入韓國最南端的馬羅島外海。（圖取自Pixabay圖庫）
韓國媒體引述海洋警察廳官員報導，海洋警察廳派出一架前往台灣的直升機8日墜入韓國最南端的馬羅島外海。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社仁川/濟州8日綜合外電報導）韓國媒體引述海洋警察廳官員報導，海洋警察廳派出一架前往台灣的直升機今天墜入韓國最南端的馬羅島（Mara Island）外海，造成2名機組人員喪生，另有1人失蹤。

韓聯社報導，官員表示，這架塞考斯基S-92（Sikorsky S-92）直升機在凌晨1時32分墜入馬羅島西南方370公里海域，當時機上有4人。

官員說，2名罹難者是51歲鄭姓副駕駛和28歲黃姓雷達操作員，失蹤者是42歲車姓技工，而47歲崔姓駕駛被附近的海洋警察廳巡邏船救起，目前沒有生命危險。

韓國外交部今天表示，一艘搭載6名韓國人的船隻在台灣外海失蹤，已派出一艘巡邏艦和直升機支援搜救任務。

上述出事直升機當時將6名海洋警察廳搜救人員載到前往搜救的巡邏艦後，原定返回釜山，但起飛後不久發生事故。

海洋警察廳官員說：「直升機墜海後，巡邏艦人員救起3人，其中2人不治，還有1人仍下落不明。」

目前有17艘船正在事發區域搜尋失蹤船員，包括7艘海洋警察廳巡邏艦、1艘海軍軍艦和私人漁船。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110408

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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