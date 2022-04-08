DHL貨機迫降哥斯大黎加機場 機尾斷裂無人傷

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（中央社哥斯大黎加首都聖約瑟7日綜合外電報導）哥斯大黎加航空當局表示，快遞公司DHL一架波音757-200貨機今天緊急降落在哥國的胡安聖瑪麗亞國際機場，隨後滑出跑道且機尾斷裂。機場關閉數小時後重新開放。

位於首都聖約瑟郊區的胡安聖瑪麗亞國際機場（Juan Santamaria International Airport）當地時間上午10時發生這起事故。

負責機場營運的Aeris公司表示，機場於下午3時30分重新開放，比預期早了數小時。Aeris起初估計機場將關閉到下午6時，原本會影響到往返美國、中美洲、墨西哥、加拿大、歐洲的3架貨機和32架客機。

Aeris表示，約8500名旅客及57架載客或載貨班機受到機場關閉的影響。

根據美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，隸屬於德國郵政集團（Deutsche Post AG）的DHL表示，機組員並未受傷，只有1人正接受醫療檢查以防萬一。

哥斯大黎加「國家報」（La Nacion）的照片顯示，一架印有DHL商標的黃色飛機停在跑道旁的草地上，機身滿是消防車噴灑的泡沫。從照片也能看出，機尾已斷裂，一側機翼也折斷。

哥斯大黎加民航局副局長穆尼奧斯（Luis Miranda Munoz）表示，這架飛機原本要飛往瓜地馬拉，但顯然液壓系統故障，迫使機師在起飛後不久就要求緊急迫降。

波音公司（Boeing Co.）一名發言人說，一切將交由當局調查。

DHL和機場當局表示，這架飛機並不影響機場運作，但正合作將它移走。

DHL表示：「DHL已啟動事故因應小組，將與有關當局一起展開調查，以確定事發經過。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110408