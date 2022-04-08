長期居留外籍人士在韓確診 11日起入境免陰性證明

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）韓國中央防疫對策本部今天表示，具長期居留資格的外籍人士若在韓國出境前10到40天感染COVID-19，11日起出境再入境時，將比照韓國國民，不必提交PCR陰性證明。

根據今天公布新規，在韓國具長期居留資格的外國人，若在出境前10到40天確診，再次入境時只需出示確診時韓國防疫當局開立的隔離通知書等，不須提交PCR陰性證明。

韓國中央事故對應本部表示，考慮長期居留的外籍人士主要在韓國境內生活，因此將免除陰性證明措施適用對象從本國籍人士擴大，但在韓國以外地區確診的外籍人士即使具有長期居留資格，仍不適用這項新規。

免提交陰性證明的外籍人士入境後，將依是否接種疫苗分類，未接種者需進行7天居家隔離，完成接種者則不需隔離。在韓國國內接種者須接受2劑或3劑接種才算完成接種；在其他國家接種者，需接種2到3劑世界衛生組織（WHO）認可疫苗，才可獲認證。

韓國確診人數在傳染力強的Omicron疫情快速擴散後觸頂轉降，防疫當局近期逐步放寬各項防疫規定，預計在下週公布新社交距離及「後Omicron體系」方案。

韓聯社報導指出，這次方案重點可能聚焦於鬆綁對經濟民生造成巨大打擊的防疫措施。現行社交距離規範實施至17日為止，包括私人聚會人數上限10人，餐廳及咖啡店等商家營業時間至午夜12時。外界猜測，新方案可能解除對營業時間限制。

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對於總統交接委員會提出解除首爾高尺天空巨蛋飲食限制的要求，當局回應「有必要研議」，表示將就室內體育競賽場地的飲食規定討論新規。

此外，韓國政府也考慮將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳染病等級從最高的一級下調至二級，屆時隔離天數可能再縮短，或直接免除隔離。據韓國等級分類，一級傳染病確診者都必須進行隔離；二級傳染病中只有結核病、水痘和麻疹等11種傳染病患者需隔離。（編輯：陳惠珍）1110408