朴槿惠聲援保守派律師參選大邱市長 引黨內對手不滿

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）韓國前總統朴槿惠今天公開宣布保守派國民力量黨籍律師柳榮夏參選大邱市長，這也是她獲特赦後首次公開為政界人士站台，但此舉在國民力量黨內引起兩極反應，將競選大邱市長的同黨籍議員洪準杓大力批評朴槿惠讓選舉變質。

朴槿惠今天透過影片宣布支持柳榮夏競選大邱市長，並將擔任柳榮夏後援會會長，她在影片中表示，柳榮夏在所有人都離開她時一直陪伴在她身邊，「我的夢想雖然沒有全都實現，但相信柳榮夏可以代替我，在我們的故鄉大邱實現這些夢想」。

這是朴槿惠自2017年總統大選以來，首次公開表達政治立場。她在2017年因閨蜜干政案遭彈劾下台，獲判22年有期徒刑，但去年底獲現任總統文在寅特赦，之後留在三星首爾醫院治療，3月24日出院返回故鄉大邱。

雖然支持者多認為朴槿惠出面聲援柳榮夏「相當有義氣」，國民力量黨內外卻有不少批評聲浪。已宣布競選大邱市長的國民力量議員洪準杓稍早在臉書發文表示不滿，批評前總統、總統當選人公開表態讓選舉變質，「不再是以政策競爭」。

正義黨候選人韓珉庭（譯音）也批評，朴槿惠自己在任期內遭彈劾下台，還因干政案遭判22年有期徒刑，雖然獲特赦，但希望朴槿惠不要忘記「還是有很多國民認為特赦不當」，認為她應「節制政治性言論，安靜自重」。

韓國全國地方選舉將在新政府上任不到一個月後舉行，下屆總統尹錫悅所屬政黨國民力量在交接工作如火如荼進行同時，也積極在地方選戰中爭取優勢，尹錫悅下週將親自走訪全國各地，首站就選定朴槿惠故鄉大邱。

尹錫悅發言人裴賢鎮今天表示，尹錫悅此行將與全國17個市、道首長會談，研議新政府的地區均衡發展方案。至於首站訪問大邱、慶尚北道地區的兩天一夜行程中是否可能拜訪朴槿惠，裴賢鎮表示目前仍在討論。

尹錫悅先前在朴槿惠出院時曾致贈祝賀花籃，並表示若朴槿惠身體狀況允許，希望能前往大邱拜訪。（編輯：黃自強）1110408