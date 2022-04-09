戰事恐持續數年 烏克蘭將獲得更新式武器支援

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（中央社基輔9日綜合外電報導）鑑於烏克蘭戰爭可能持續數月甚至數年，一些國家已準備協助烏國在對抗俄羅斯的過程中，將現有蘇聯時代的武器，轉換為更現代的北約式裝備。

彭博報導，各國大體上不提供最先進的武器給烏克蘭，免得還要訓練烏軍使用這些裝備。

但北大西洋公約組織（NATO）東部成員國的蘇聯製武器有可能在某個時間點就會用罄。例如斯洛伐克已提供俄羅斯製造的S-300防空系統給烏克蘭，雖然它可以從美國獲得愛國者飛彈防禦系統作為回饋。

據熟悉七大工業國集團（G7）和北約成員國間討論的人士稱，一些盟國可能會開始在烏克蘭以外的地方，訓練烏國軍隊維護和使用更精密的武器。其中一位人士說，這樣做目的是為了協助烏克蘭逐漸過渡到北約的標準。

與此同時，北約國家正緊急向烏克蘭提供其他武器，以幫助其保衛東部領土免受重新定向的俄軍攻擊。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）本週在布魯塞爾與北約會面時，讚揚各國提供更多的武器，但哀嘆說，隨著戰事進展，各國花太長時間去調整該送什麼給烏克蘭的想法。基輔曾表示，其需求包括防空飛彈系統、裝甲車和戰車。

庫列巴談到他在戰爭第一週向另一個國家外長提出「某種最先進武器」的要求，但因訓練部隊至少需要兩個月而遭到拒絕。

庫列巴會後告訴記者：「如果他一開始就同意我，向烏克蘭提供這種武器，我們的人現在就即將完成這項訓練，並在一兩週內擁有該武器。」他並未指明涉及的武器或國家。

知情人士透露，在北約會議上，庫列巴還強調，合作夥伴必須開始採取更長遠的想法並運送更多現代系統，同時制定訓練和維護計畫。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）告訴記者，盟國支持提供新的和更重型的裝備給烏克蘭。她說：「我們已同意在雙邊基礎上，協助烏軍從蘇聯時代的裝備轉向北約標準裝備。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也表示，盟國正在同時運送蘇聯時代和更現代的武器給烏克蘭。

史托騰柏格警告，這場戰爭可能持續數月甚至數年。美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）將軍表示，這「將會是漫長而難辛的過程」。

北約官員指出，過去提供烏克蘭軍方訓練支援，是其部隊能夠成功抵禦俄羅斯進犯的原因之一。

但這種幫助也可能引起莫斯科注意。上個月，俄羅斯用飛彈攻擊烏克蘭西部利維夫（Lviv）附近一處軍事中心，美國和其他國家此前曾在當地訓練過烏軍。

美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，自開戰以來，美國已訓練少量烏軍部隊。他說，這些士兵在美國接受幾天「彈簧刀」（Switchblade）武裝無人機操作訓練，其中100架已被送往烏克蘭。

不過，盟國計畫運送的新武器，可能無法立即幫助烏克蘭抵禦俄羅斯在東部頓巴斯（Donbas）地區發起的重大新攻勢。

庫列巴說，烏克蘭在「幾天內而不是幾週」需要更多援助，而考慮到需要訓練，它仍將依賴能夠更快取得的蘇聯裝備供應。（譯者：楊明暐/核稿：徐崇哲）1110409