印度抗XE變異株 開放第3劑疫苗接種

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（中央社記者林行健新德里10日專電）印度政府今起開放18歲以上一般民眾注射第3劑COVID-19疫苗，希望在新變異株XE據報已進入印度之際，更有效阻止疫情擴散。

印度政府規定，民眾必須年滿18歲、且已距注射兩劑的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗達9個月時間者，才符合注射加強劑的資格，可用手機疫苗App預約注射時間及地點，或是直接前往注射場所。

之前，印度政府只開放醫護與前線工作人員，以及60歲以上長者注射第3劑。

想要注射第3劑疫苗的印度民眾可至任何私人醫院或診所接受注射，疫苗費用為225盧比（約新台幣86元），注射單位可收取最多150盧比的服務費，疫苗品牌需與前2劑相同。

另方面，政府免費施打第1、2劑的計畫，仍會在各公立醫院、學校及社區衛生所繼續實行。

根據印度衛生部的資料，印度自2021年1月啟動疫苗計畫以來，已為將近8億4000萬民眾完成2劑，只打1劑者則超過9億9000萬人；另有2430萬名醫護、前線工作人員和60歲以上長者已注射第3劑。

印度疫情已獲有效控制，衛生部昨天上午的數據顯示，過去24小時內只有1150人例新增病例，全國待癒病例則有1萬1365例。

然而，印度媒體近來傳出一名67歲男子感染XE變異株的消息。報導說，這名病患早於3月中旬即已確診，但更詳細的檢驗報告最近才出爐；印度中央政府尚未證實相關報導。

由於這名病例當時造訪了古茶拉底省（Gujarat），並曾搭乘多種公共交通工具，足跡複雜，報導傳出後已引起部分民眾關注。（編輯：韋樞）1110410