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梅姬颱風肆虐菲律賓 增至80死數十人失蹤[影]

2022/4/13 23:52（4/14 08:41 更新）
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梅姬颱風侵襲菲律賓，當地救難人員12日協助卡皮茲省居民撤離到避難中心。（圖取自facebook.com/coastguardph）
梅姬颱風侵襲菲律賓，當地救難人員12日協助卡皮茲省居民撤離到避難中心。（圖取自facebook.com/coastguardph）
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（中央社菲律賓阿布育格13日綜合外電報導）梅姬颱風（Megi）侵襲菲律賓，隨著救援人員在受災村莊挖出更多遺體，官員今天表示，因土石流和洪水罹難者增至80人。目前還有數十人下落不明，恐凶多吉少。

法新社報導，梅姬是今年截至目前侵襲菲律賓的最強颱風，多數人是在中部雷伊泰省（Leyte）罹難，當地發生多起土石流，摧毀了多個社區。

地方當局表示，許多房舍遭土石流沖入海裡，聚落遭掩埋，沿海的皮勒村（Pilar）至少26人喪生，約150人下落不明。皮勒村隸屬阿布育格市（Abuyog）。

阿布育格市長特拉亞（Lemuel Traya）告訴法新社：「我必須據實以告，我們不預期還會有倖存者。」他表示，救難人員的任務已轉向搜尋罹難者遺體。

他表示，土石流造成道路中斷，約250人以船艇送往疏散中心，傷者則被送到醫院。

影片來源：FRANCE 24 English

22歲的卡努托（Ara Mae Canuto）告訴法新社，她聽到像直升機般轟隆隆聲音，發現土石流沖向她在皮勒村的住家。她試圖快逃，但被土石流捲走，差點溺斃。

躺在醫院病床的卡努托在電話中告訴法新社：「我的耳朵和鼻子都是泥漿，吞入不少泥土。」他的父親罹難，母親下落不明。

地方當局表示，貝貝市（Baybay City）也受災，數波土石流衝入農業聚落，造成至少48人罹難，100多人受傷，27人仍下落不明。

空拍照顯示，一處種滿椰子樹的山丘發生土石流，邦加村（Bunga）遭土石流淹沒，只露出幾處屋頂。

邦加村一名47歲農場工人說：「我們接到通知要提高警戒，暴風雨即將來襲，但他們沒告訴我們要疏散。」他的17名親人和1位朋友不幸罹難。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1110413

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