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加拿大央行升息兩碼 房市明顯冷卻

2022/4/14 14:13（4/14 14:21 更新）
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加拿大央行行長馬克林（Tiff Macklem）暗示，將繼續升息。 （加拿大央行官網）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年4月14日
加拿大央行行長馬克林（Tiff Macklem）暗示，將繼續升息。 （加拿大央行官網）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年4月14日
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（中央社記者程愛芬溫哥華13日專電）為了緩和數十年來最大的通貨膨脹危機，加拿大央行今天調升利率50個基點（兩碼），隔夜拆款利率來到1%，創22年來最大單次升息幅度，並表示未來可能進一步升息。

加拿大銀行（加拿大中央銀行）行長馬克林（Tiff Macklem）說，俄羅斯、烏克蘭衝突造成新的經濟不確定性，如大宗商品價格飆升、價格混亂、供應鏈失衡等都是提高通膨預測的主要驅動力，且通貨膨脹持續時間比預期久，因此警告市場，6月可能還會有一次大動作的升息。

加拿大央行預計2022年上半年的通膨率平均接近6%，全年預估5.3%，遠高於1%至3%的目標區，預料明年下半年才會回穩至2.5%。

對於加拿大經濟展望，央行預計2022年第二季的經濟成長率將回升至6%，高於第一季的3%。

央行從4月25日將推行量化緊縮政策，停止購買政府債券，因此，其資產負債表的規模將隨著時間的推移而縮小。

隔拆利率上升連帶使各大銀行陸續宣布調高利率，這意味著背負著房屋貸款、學生貸款、汽車信貸的民眾必須要支付更多的利息，貸款成本變得昂貴。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球大流行前，加拿大隔夜拆款利率1.75%，2020年初疫情爆發後，幾次下調利率後至0.25%。今年3月首度升息一碼，這次兩碼，市場預料年底利率將升至2%，明年會達2.5%。Rates.ca房屋貸款經紀人和分析師李成（Sung Lee，譯音）說：「越來越快升息將影響大量買房者的房屋貸款承受力。」

過去兩年疫情期間，受到低利率刺激，加拿大平均房屋價格上漲高達50%。央行今天表示，第一季房地產市場強勁，但隨著房貸利率上升，預計第二季房屋市場銷量將有所放緩。

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根據上星期多倫多和溫哥華兩大城市公布的3月房屋銷售報告顯示，儘管大溫哥華地區的平均房屋售價仍上漲，但銷售量已開始下降；大多倫多地區則是價量齊跌，房屋平均售價已比2月跌3.5萬加元。

房地產經紀和分析師表示，3月加拿大央行僅升息一碼，已對潛在買家產生心理影響，面對未來持續升息的局勢，估計買家將繼續觀望，整個房地產市場可能軟著陸。（編輯：郭中翰）1110414

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