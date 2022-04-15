俄侵烏引不滿 日本車站一度遮擋俄語標示遭批歧視

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）日本JR東日本公司在東京都惠比壽電車站內設有俄羅斯語標示，因旅客投訴對俄文感到不快，將標示貼上紙張遮住，但又被網友批評歧視。JR東日本今天起將俄語標示恢復原樣。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，惠比壽車站位於東京都澀谷區內，站內設有多國語言的換車轉乘標示，包括英語、韓語和俄語，指引乘客轉乘東京地下鐵日比谷線前往六本木站與中目黑站。

但近期因俄羅斯入侵烏克蘭，JR東日本公司收到多件旅客投訴，表示看到俄語標示就感到不快。

JR東日本公司因此從本月7日起，用紙張將俄語標示遮住，上面寫著「調整中」。

不過此事在網路社群平台上引發討論，許多人批評此舉會助長歧視、認為俄語沒有罪；JR東日本討論後決定今天起將俄語標示恢復原樣。

報導指出，惠比壽車站設多國語言標示，是為了2020東京奧運與帕運，也考慮到六本木站附近有俄羅斯駐日本大使館，因此從2018年起開始設置。（譯者：顧荃/核稿：張正芊）1110415